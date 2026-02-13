¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 12 de Febrero, Neuquén, Argentina
Barrio eluney

Investigaban un caso de violencia familiar en Centenario y encontraron un arsenal

Efectivos de la Comisaría 52 llevaron adelante el operativo en el que encontraron armas y municiones.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 21:25
Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y motoristas de la Comisaría 5º brindaron asistencia en el operativo

Efectivos de la Comisaría 52º realizaron un allanamiento en Centenario donde hallaron armas y municiones. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Eluney, en el marco de una causa por violencia familiar

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y motoristas de la Comisaría 5º brindaron asistencia en el operativo. En el domicilio secuestraron varios elementos vinculados al uso de armas de fuego.

En el lugar encontraron armas, cargadores, municiones de distintos calibres, vainas servidas, cartuchos, cajas de municiones y un rifle de aire comprimido con mira telescópica

En el lugar fue notificado un joven mayor de edad. A él le comunicaron las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia Nº7. 

