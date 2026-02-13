Efectivos de la Comisaría 52º realizaron un allanamiento en Centenario donde hallaron armas y municiones. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Eluney, en el marco de una causa por violencia familiar.

Personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y motoristas de la Comisaría 5º brindaron asistencia en el operativo. En el domicilio secuestraron varios elementos vinculados al uso de armas de fuego.

En el lugar encontraron armas, cargadores, municiones de distintos calibres, vainas servidas, cartuchos, cajas de municiones y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

En el lugar fue notificado un joven mayor de edad. A él le comunicaron las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia Nº7.