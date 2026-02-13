Un delincuente de 27 años que llevaba tobillera electrónica por un delito anterior, robó durante la madrugada de ayer una costosa moto Benelli TKR 502 en Villa Regina, pero terminó detenido horas después en Ingeniero Huergo tras una persecución policial que permitió recuperar el rodado y sumar una prueba demoledora: el propio dispositivo de monitoreo lo ubicó en la escena del robo.

Todo comenzó cuando el dueño de la moto advirtió que su Benelli TKR, una máquina de alta cilindrada y gcon un costo que ronda los 10 mil dólares, había sido robada entre las 22 del miércoles y las 8 de la mañana del jueves. No se trataba de cualquier vehículo. Es una de esas motos que llaman la atención por su porte, su potencia y su precio. En pocas palabras, un blanco codiciado.

A partir de la denuncia, la Brigada de Investigaciones de Villa Regina activó un rápido trabajo de análisis y seguimiento. Mientras se reconstruían horarios y movimientos, surgió un dato clave: una moto con las mismas características había sido vista circulando desde Godoy en dirección a Ingeniero Huergo. Entonces comenzó la carrera contrarreloj.

Cerca del mediodía, los móviles ya estaban desplegados. La persecución se extendió por varios kilómetros hasta que, presionado por el operativo y con el cerco cada vez más ajustado, el conductor abandonó la Benelli en un descampado de Huergo y escapó a pie. Sin embargo, no llegó lejos.

En las inmediaciones de la chacra 408 fue interceptado un joven de 27 años, oriundo de Godoy, cuya vestimenta coincidía con la del conductor que minutos antes manejaba la moto robada. Fue reducido y detenido en el acto. Pero lo más contundente llegó después.

El sospechoso llevaba colocada una tobillera electrónica por un delito previo. Y ese detalle terminó de cerrar el círculo: el sistema de monitoreo confirmó que había estado en el lugar exacto donde se produjo el robo durante la madrugada. Es decir, no solo lo encontraron cerca del rodado, sino que la tecnología lo ubicó en la escena del hecho.

Además, en el procedimiento intervino el Gabinete de Criminalística para preservar rastros sobre la moto recuperada, una prueba central en la causa. La moto volvió a manos de su dueño apenas unas horas después del robo y el ladrón quedó a disposición de la Justicia, ahora con un panorama mucho más complicado. Ahora, se espera que el Ministerio Público le formule cargos y solicite la prisión preventiva por la reincidencia.