La noticia se conoció en las últimas horas y rápidamente generó una ola de mensajes de cariño. Juana Repetto fue mamá por tercera vez y anunció la llegada de Timoteo, el nuevo integrante de su familia, desde el centro de salud en el que dio a luz en Buenos Aires.

Con su estilo directo y cercano, Juana Repetto eligió comunicar el nacimiento sin estridencias, priorizando el mensaje sobre la puesta en escena. Según confirmó, tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado de salud tras el parto, un dato que llevó alivio a quienes siguieron de cerca su embarazo.

Durante los últimos meses, la actriz compartió en redes sociales distintas instancias del proceso, desde los controles médicos hasta las emociones que atravesaba en la recta final. Esa exposición generó una comunidad atenta a cada actualización, pendiente del momento en que finalmente llegara Timoteo.

La llegada del bebé amplía una familia que ya estaba conformada por Toribio y Belisario. Juana Repetto había hablado en varias oportunidades sobre cómo vivían sus hijos mayores la espera, entre preguntas, organización y expectativas por conocer a su hermano.

En los días previos al nacimiento, la actriz había anticipado que el parto estaba próximo. Sus publicaciones mostraban preparativos domésticos, reflexiones sobre la maternidad y la logística necesaria para recibir a un recién nacido en una casa con chicos.

El nacimiento de Timoteo se dio en un contexto de acompañamiento familiar pese a los conflictos que llevaron a que sus padres se separen durante la gestación. Sin dar detalles clínicos específicos, Juana Repetto se enfocó en transmitir tranquilidad y gratitud, resaltando que la prioridad era atravesar este momento con calma y conexión.

La actriz atraviesa así una nueva etapa personal, en la que vuelve a combinar trabajo y maternidad, un equilibrio que suele mostrar con honestidad ante sus seguidores. La llegada de un tercer hijo implica reorganizar rutinas y redescubrir dinámicas familiares.

Por ahora, no trascendieron más precisiones sobre el parto ni se difundieron imágenes más allá del anuncio inicial. Lo concreto es que Juana Repetto y Timoteo están bien, y que la familia celebra en la intimidad este comienzo que suma un capítulo más a su historia.