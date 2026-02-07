Durante los operativos de seguridad desplegados por la Fiesta de la Confluencia, personal de la División Motorizada recuperó una motocicleta de alta cilindrada con pedido de secuestro vigente, luego de una persecución iniciada cuando el conductor realizaba maniobras peligrosas, fue advertido por la Policía, intentó darse a la fuga y finalmente fue interceptado, constatándose que el rodado era robado.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando efectivos policiales detectaron la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta que cometía diversas infracciones de tránsito y ponía en riesgo a terceros con maniobras imprudentes. Al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron la marcha y escaparon por distintas arterias de la ciudad, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

La intervención concluyó en el sector de Lago Puelo y Cerro Vayo, donde la Policía logró interceptar el rodado. Tras las verificaciones de rutina, se confirmó que la motocicleta contaba con un pedido de secuestro activo, vinculado a un hecho de robo ocurrido días atrás.

El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos, mientras que la motocicleta fue secuestrada. Desde la fuerza destacaron la importancia de los controles preventivos durante eventos masivos, tanto para reforzar la seguridad vial como para detectar vehículos con irregularidades.