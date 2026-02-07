Un hombre de 62 años fue rescatado este viernes por la noche tras permanecer varias horas extraviado en el cerro Dormilón, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El operativo se extendió por más de siete horas y finalizó sin heridos.

El viernes por la tarde, cuando el reloj marcaba las 17:30, se encendió la alerta: un hombre de 62 años se encontraba extraviado en la zona del cerro Dormilón, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en cercanías de Villa La Angostura. La noticia activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, con la intervención conjunta de los equipos especializados y personal de Parques Nacionales.

Con el avance de la tarde y el descenso de la luz natural, los rescatistas de Búsqueda y Rescate de Zonas Agrestes (BRZA) desplegaron el operativo en un terreno complejo, marcado por senderos exigentes y zonas boscosas. La incertidumbre se mantuvo durante varias horas hasta que, cerca de las 20:30, llegó el primer alivio: los equipos lograron establecer contacto auditivo con el turista. Treinta minutos después, finalmente, se produjo el encuentro.

El hombre se encontraba en buen estado de salud, aunque visiblemente cansado y nervioso por la situación vivida. Según relató a los rescatistas, había conseguido hacer cumbre, pero al iniciar el descenso se desorientó y nunca logró reencontrar la huella que lo llevaba de regreso al refugio donde planeaba pasar la noche. La falta de referencias claras y el cansancio terminaron jugando en su contra.

A las 21:30 comenzó el descenso junto al personal de rescate, en una caminata cuidadosa y sostenida, que se extendió durante varias horas. Finalmente, a las 00:30 del sábado, el operativo fue dado por concluido, con el turista a salvo y sin necesidad de asistencia médica.

Desde la institución a cargo del operativo destacaron y agradecieron especialmente la colaboración de Juan y Flor, del camping Florencia, quienes desde el primer momento pusieron a disposición una embarcación para trasladar al personal por el lago, facilitando el trabajo en una zona de difícil acceso.

Además, aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de salir a la montaña con el equipamiento adecuado y de registrar cada salida de trekking a través del formulario disponible en la página de Parques Nacionales, una herramienta clave para actuar con rapidez ante cualquier emergencia.