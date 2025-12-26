Una noche de tensión que terminó con un hombre muerto

La Villa 20 amaneció atravesada por la conmoción. Un operativo policial desplegado en el corazón del asentamiento, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, terminó con la muerte de un hombre y abrió una investigación judicial que pone bajo la lupa el accionar de un efectivo de la Policía de la Ciudad.

Todo ocurrió en la zona de Chilavert y Araujo, cuando personal de la División Unidad Táctica de Pacificación intervino ante un presunto enfrentamiento. En medio de ese escenario, Gabriel González sufrió una grave herida en el tórax.

Traslado de urgencia y confirmación del fallecimiento

González fue asistido en el lugar por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Piñero. Pese a los intentos médicos, su muerte fue confirmada poco después, lo que encendió la alarma y profundizó la preocupación en el barrio.

Las circunstancias en las que se produjo la herida mortal son ahora el eje central de la investigación.

Sumario interno y causa judicial en marcha

Tras el hecho, la Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades. En paralelo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 abrió actuaciones con intervención de la Policía Federal Argentina.

También tomó intervención la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos, que supervisa los procedimientos cuando hay muertes en contextos de operativos policiales.

Qué se investiga sobre el accionar policial

Según consta en las actuaciones, los efectivos involucrados habrían utilizado material antidisturbios y no armas de fuego. Ese punto es parte de las medidas que ahora analiza la Justicia.

Como parte de la investigación, la Policía de la Ciudad entregó cámaras, teléfonos celulares y los elementos antitumultos utilizados durante el procedimiento, con el objetivo de aportar pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Detenciones, liberaciones y antecedentes

En el marco del operativo fueron detenidos dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42, aunque horas más tarde recuperaron la libertad.

Uno de los involucrados es hijo del hombre fallecido y posee antecedentes vinculados a la venta de drogas, información que también fue incorporada al expediente judicial.