Eduardo Coudet, el técnico apuntado por la dirigencia de River Plate para reemplazar a Marcelo Gallardo, condujo esta tarde al conjunto español Alavés que en su visita a la cancha de Levante cayó 2 a 0 por la 26ª fecha de La Liga. Al término del compromiso brindó una conferencia de prensa en la que volvió a negar contactos formales con el Millonario, aunque en el final deseó: "Ojalá se resuelva pronto".

Es que el DT ha quedado en una posición incómoda en su actual lugar de trabajo. Este último resultado sin dudas que tampoco ayuda a facilitar la salida y habrá que aguardar algunas horas.

La segunda consulta en la rueda de prensa tuvo que ver con la situación entre el argentino y River. Allí volvió a negar contacto formal entre las partes por la sucesión de Gallardo, pero los medios cercanos al Levante la recriminaron la incertidumbre ante los hechos."Entiendo el revuelo que genera que un club de esta envergadura te nombre como posible técnico. Pero no es algo que pueda yo resolver en lo inmediato, porque la situación no existe. Nadie me ha llamado", sostuvo.

Alavés quedó comprometido con la derrota de esta tarde en cancha del Levante. Es que justamente su rival de turno era uno de los tres incluidos en la zona baja y, de esta manera, le acortó distancias en esa apretada lucha.

Mallorca, con 24, si gana mañana como local ante Real Sociedad le dará alcance al equipo de Chacho Coudet. Los de la isla son los últimos descendidos de manera transitoria y todo este panorama no contribuye en nada a una salida tranquila del técnico de su actual club.

La derrota

A falta de dos minuto para el cierre del partido en cancha de Levante, Espí marcó la diferencia en el resultado a favor del conjunto local que lucha por mantener la categoría. Es el mismo objetivo que persigue Coudet en su actual club, plantel al que mantuvo en la posición 14 de la tabla, por ahora fuera de la zona roja. Ya en tiempo de descuento, el mismo goleador amplio la diferencia.

Luego de lo que fue la conferencia de prensa del jueves, en la que el profesional negó cualquier tipo de llamado desde Núñez para interesarse por él, llegó este compromiso que señalaban como el último del Chacho en Europa antes de tomarse el avión.

Si bien el diálogo no se produjo directamente a su teléfono o computadora, los acercamientos fueron a través de allegados, que hicieron saber el deseo de aceptar por parte del técnico.

Coudet primero quería sacarse de encima este compromiso oficial en España. El primer encuentro oficial se llevaría a cabo mañana, en una jornada de sábado que promete muchas novedades.