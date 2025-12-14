Un fatal accidente vial ocurrido durante la madrugada de este domingo generó una fuerte conmoción en el Alto Valle. Un hombre de 37 años perdió la vida tras protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta 69, en el tramo de ingreso a Villa Manzano.

De acuerdo a la información confirmada por fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando el conductor, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando en cercanías del canal. En una primera instancia, personal policial encontró el auto siniestrado, pero no halló al ocupante en el interior ni en las inmediaciones.

Horas más tarde, una mujer se presentó en el lugar y manifestó que su pareja circulaba en ese vehículo. A partir de ese momento, se desplegó un intenso operativo de rastrillaje, que contó con la participación de familiares, bomberos y efectivos policiales.

Finalmente, el cuerpo sin vida del conductor fue hallado a unos 50 metros del vehículo, del otro lado del canal. Todo indica que habría salido despedido del auto como consecuencia del impacto.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima. Se trataba de Gonzalo Alejandro Torres, de 37 años, con domicilio en San Isidro – Campo Grande. Las circunstancias que provocaron el vuelco continúan bajo investigación.