Un vehículo protagonizó un vuelco esta mañana de domingo en la Ruta 22, entre el tramo entre Villa Regina y Enrique Godoy, en Río Negro. Los ocupantes del rodado eran cuatro, dos mujeres y dos hombres, y todos fueron trasladados al hospital local.

Según adelantaron todos sufrieron lesiones de distintas características, algunas de gravedad y otras leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:57, cuando personas que circulaban por la Ruta 22 desde Godoy hacia Villa Regina informaron por el vuelco de un Gol Trend patente JNI-151 a la altura del kilómetro 1.136 en la mano de circulación en sentido oeste – este.

El en Gol viajaban los cuatro jovenes, todos oriundos de Ingeniero Huergo que se desplazaban hacia Villa Regina, cuando por motivos que están bajo investigación, el conductor perdió el control sobre el vehículo, impactó contra el guardarraíl sobre la margen sur de la vía y terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre el acceso al retome hacia Godoy.

El siniestro requirió la intervención del cuerpo de Seguridad Vial con asiento en Chichinales, personal de Bomberos Voluntarios de General Enrique Godoy y de Villa Regina, y personal de salud y ambulancias del hospital de Regina y del CAPS de Godoy. Los Bomberos debieron intervenir para rescatar a los ocupantes que luego fueron trasladados en ambulancia.

La mecánica del vuelco está bajo investigación por parte del cuerpo de Seguridad Vial de la policía. Por ahora se descartó la intervención de un segundo rodado en el siniestro.