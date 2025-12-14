La Serie A italiana tiene nuevo puntero y es Inter de Milán, que gracias por intermedio de un gol y una asistencia de Lautaro Martínez le ganó a Genoa 2-1 y se subió a la cima. El Toro asistió en el primero y marcó el segundo del Neroazzurro, que sumó de a tres y aprovechó la caída de Napoli y el empate de Milan para establecerse como nuevo líder de la liga. Además, el atacante de la Selección Argentina se transformó en el máximo artillero del campeonato.

El cuadro interista construyó la victoria en el primer tiempo, ya que a los cinco minutos de juego encontró la apertura. Martínez recibió un pase algo largo de un compañero y jugó hacia la puerta del área con Yann Bisseck, quien se acomodó para su pierna inhábil y sacó un zurdazo al primer palo que sorprendió al arquero Nicola Leali.

Ya cerca del descanso llegó el tanto del Toro, que hizo gala de su apodo: recibió de espaldas contra el topetazo de su marcador, se giró, la peleó contra un defensor más y sacó un tremendo zurdazo al segundo palo que se transformó en el 2-0 de un Inter que luego sufrió por el descuento del Genoa en el complemento a través de Vitinha. No obstante, fue victoria y punta para el conjunto capitaneado por el bahiense, quien sumó su octavo gol en Serie A, también comandando esa tabla, y su duodécimo de la temporada.

Napoli y Milan jugaron para Inter

Además de hacer lo suyo, el Neroazzurro tuvo hoy la colaboración de sus rivales, que arrancaron la jornada dos puntos arriba. El Napoli cayó por 1-0 en su visita a Udinese y ahora quedó tercero, mientras que Milan arrancó perdiendo y lo dio vuelta, pero terminó empatando 2-2 ante Sassuolo, resultado que le costó la punta. De esta manera, Inter comanda la Serie A con 33 unidades, una por encima de su clásico rival, que suma 32, y de los Azzurri, ahora con 31.