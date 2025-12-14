La Federación Internacional de Fútbol, anunció que el martes 16 a las 14hs, se entregarán los Premios The Best 2025. La ceremonia será en Doha, Qatar, en la previa de la gran final de la Copa Intercontinental. Varios argentinos en diferentes ternas, donde no aparece Lionel Messi.
Para esta edición el periodo a tener en cuenta es entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025. La votación se llevó a cabo con las elecciones de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas y femeninas cuyas federaciones son miembros de la FIFA; sumando también periodistas e hinchas.
La ceremonia será una cena donde se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Además se darán a conocer los premios a los “mejores aficionados, porteros y goles en videos digitales en las plataformas de la FIFA y en redes sociales, junto con el ganador del Premio Fair Play”.
En esta oportunidad, no habrá jugadores argentinos entre los 11 elegidos. Los grandes candidatos a ganar el principla premio al jugador del año son el francés Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain), quien recibió el último Balón de Oro; Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid), Raphinha (Brasil y Barcelona), Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) y Lamine Yamal (España y Barcelona).
Donde sí hay presencia argentina es en la terma mejor arquero; Emiliano “Dibu” Martínez fue el ganador de las dos últimas ediciones, y vuelve a estar frente al candidato Gianluigi Donnarumma campeón de todo en el PSG.
La otra presencia argentina es en el premio Puskas, donde figura Santiago Montiel con su gol en Independiente de chilera, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Por otro lado también está Pedro De la Vega gracias al tanto que le marcó a Cruz Azul con la camiseta de Seattle Sounders. Además, Kishi Núñez participa en el premio Marta con su anotación para la selección argentina sobre Costa Rica.
En el premio al hincha aparece el nombre de Alejandro Ciganotto, el fanático de Racing que viaja a dedo a cada partido que la Academia disputa como visitante y tomó notoriedad en la final de la Copa Sudamericana cuando llegó a Asunción, Paraguay, lugar donde su equipo salió campeón.
Todos los nominados
Mejor Jugador
-
Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain). Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain). Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern München). Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid). Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain). Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea). Pedri (España y Barcelona). Raphinha (Brasil y Barcelona). Mohamed Salah (Egipto y Liverpool). Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain). Lamine Yamal (España y Barcelona).
Mejor Jugadora
-
Sandy Baltimore (Francia y Chelsea).Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea).Aitana Bonmati (España y Barcelona).Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea).Mariona Caldentey (España y Arsenal).Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current).Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyonnais).Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyonnais).Patri Guijarro (España y Barcelona).Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyonnais).Lauren James (Inglaterra y Chelsea).Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal).Ewa Pajor (Polonia y Barcelona).Claudia Pina (España y Barcelona).Alexia Putellas (España y Barcelona).Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal).Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal).
Mejor Entrenador
-
Javier Aguirre (México).Mikel Arteta (Arsenal).Luis Enrique (Paris Saint-Germain).Hansi Flick (Barcelona).Enzo Maresca (Chelsea).Roberto Martínez (Portugal).Arne Slot (Liverpool).
Mejor entrenador fútbol femenino
-
Sonia Bompastor (Chelsea). Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais). Seb Hines (Orlando Pride). Renee Slegers (Arsenal). Sarina Wiegman (Inglaterra).
Mejor Arquero
-
Alisson Becker (Brasil y Liverpool). Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid). Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City). Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa). Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern München). David Raya (España y Arsenal). Yann Sommer (Suiza e Internazionale Milano). Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona).
Mejor arquera
-
Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC). Cata Coll (España y Barcelona).Christiane Endler (Chile y Olympique Lyonnais).Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea).Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride).Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion).Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United).
Premio Afición
-
Alejandro Ciganotto (ARG). Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo).Zakho fans (IRQ).
Premio Puskas
-
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025 Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025 Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025, Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025, Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025, Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025, Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025, Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025, Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025, Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025
Premio Marta
-
Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs Seattle Reign | 22 de marzo de 2025, Mariona Caldentey | Olympique Lyonnais vs Arsenal | 27 de abril de 2025, Ashley Cheatley | Brentford vs Ascot United | 3 de noviembre de 2024, Kyra Cooney-Cross | Alemania vs Australia | 28 de octubre de 2024, Jon Ryong-jong | RPD de Corea vs Argentina | 2 de septiembre de 2024 ,Marta | Orlando Pride vs Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024, Vivianne Miedema | Gales vs Países Bajos | 5 de julio de 2025, Kishi Núñez | Argentina vs Costa Rica | 8 de septiembre de 2024, Lizbeth Ovalle | Tigres vs Guadalajara | 3 de marzo de 2025, Ally Sentnor | Estados Unidos vs Colombia | 20 de febrero de 2025, Khadija Shaw | Hammarby vs Manchester City | 21 de noviembre de 2024