La 4ª “Regata de la Confluencia” le dio vértigo y color a la costa de los ríos Limay y Neuquén a lo largo del ventoso fin de semana en la región que sumó la participación de 250 embarcaciones, sumando las categorías competitivas, de turismo y las tablas SUP.

Con un despliegue logístico notable y valorado por todos los participantes, la largada se produjo el sábado desde la zona balnearia ubicada al fondo de la calle Figueroa de la capital neuquina, buscando la zona de la Confluencia para continuar por el río Limay en contracorriente hasta finalizar en el balneario Albino Cotro.

Con partida tipo Le Mans (botes en la costa), el público presente pudo ver desde muy cerca todas las alternativas y acompañar a las embarcaciones durante todo el recorrido gracias a las instalaciones del Paseo Costero que estuvo repleto de vecinos.

Los palistas sumaron al desafío del río, el viento que sopló durante toda la semana en Neuquén.

Palistas de 9 provincias argentinas, más algunos representantes chilenos de la Región del Bio Bio, se entregaron al desafío que para la última etapa del domingo espero por los de la modalidad turísticas y las tablas.

Se sumó Senillosa

El domingo se sumó el balneario de Senillosa al recorrido. Allí estuvo planteada la largada de la segunda etapa que, en Valentina, acopló a las últimas divisiones.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica del gobierno municipal resaltó la presencia de espectadores a lo largo de tantos kilómetros, algo posible a partir de toda la infraestructura que se ha ido construyendo en los últimos años. “Es algo poco común en el mundo, un valor diferencial”, destacó el funcionario.

Mauricio Serenelli y Martín Romero, los responsables de la organización de la Regata de la Confluencia.

Para la edición del 2026, que será la 5ª en la joven historia de la Regata Confluencia, se planea sumar un quinto trayecto competitivo, con el fin de mantener en el agua a los botes durante más kilómetros.