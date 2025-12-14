Luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura al vencer a Racing por penales, Estudiantes de La Plata ya piensa en finalizar el año buscando revalidar la conquista en el Trofeo de Campeones. Sin embargo, luego de la victoria de ayer se conocieron las bajas de Santiago Arzamendia y Tiago Palacios, que podrían ser baja ante Platense el próximo fin de semana.

El lateral paraguayo es la mayor preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez, ya que debió salir a los 89 minutos del encuentro por una molestia en su pierna derecha tras una disputa con Juan Nardoni. Ni bien salió se lo llevaron al vestuario sin poder caminar, mientras que en los festejos posteriores ya se lo vio con una bota ortopédica y sin poder apoyar el pie. Si bien se sabe que es una lesión en la rodilla, todavía no trascendió un diagnóstico y hay preocupación en el Pincha.

Por otro lado, Palacios también debió abandonar el campo, aunque por un problema muscular y los primeros indicios apuntan a un desgarro, lo que lo deja prácticamente afuera de la final frente a Platense. Al igual que Arzamendia, el mediocampistase someterá a estudios médicos para determinar la extensión de la lesión. "No quiero decir qué pasó, pero en la última jugada creo que me hice mal. Vamos a esperar en la semana a ver qué es", dijo el propio futbolista tras la consagración, por lo que el panorama no es alentador.

Más allá de estas dos bajas puntuales, Domínguez podría enfrentar más dificultades para armar el equipo titular: el goleador Guido Carrillo, que volvió a jugar luego de tres partidos, terminó acalambrado, al igual que el central Santiago Núñez, quien tuvo que ser reemplazado antes de la tanda de penales. De esta manera, el Barba deberá estar muy pendiente de la evolución de sus futbolistas y, posiblemente, pensar en un rearmado para ir por la conquista del último título del 2025.