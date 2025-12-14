En pleno centro de Bariloche se desarrolló un amplio operativo que permitió sacar de circulación sustancias peligrosas y activó de inmediato la intervención de la Justicia Federal. El delito fue detectado mientras el personal de la Comisaría 2° realizaba recorridas de rutina.

Allí los efectivos observaron una conducta que llamó la atención por lo que procedieron a identificar a un hombre. El mismo era oriundo de San Pedro, Buenos Aires, y cargaba una riñonera con pequeños envoltorios, prolijamente fraccionados, una señal que no pasó desapercibida para las autoridades.

A partir de ese hallazgo, se activó el procedimiento previsto para este tipo de casos. Se comunicaron con la Justicia Federal y se dio intervención a la División Toxicomanía. El objetivo fue determinar qué tipo de sustancias estaban circulando y en qué cantidad.

El resultado arrojó que el hombre tenía lista para la venta cuatro bagullos de marihuana (7 gramos), 3 gramos de tusi, tres envoltorios con una sustancia derivada de metanfetamina de color naranja (4 gramos) y cuadrados pequeños de LSD.

Entre lo secuestrado se detectaron dosis de Tusi, una sustancia asociada a entornos festivos y de alto riesgo, conocida como "cocaína rosa" , además cuadrados de LSD y pastillas de origen aún bajo análisis.

La variedad y el fraccionamiento refuerzan una preocupación que las fuerzas de seguridad vienen señalando desde hace tiempo. Estas drogas cada vez ganan más terreno y muchas veces quienes las compran no saben qué están consumiendo, ya que se trata de un producto artificial con efectos impredecibles.