Un hecho de extrema urgencia se registró este domingo en Bariloche cuando un recién nacido de apenas 15 días de vida sufrió una obstrucción en sus vías respiratorias mientras era amamantado por su madre en una vivienda de la calle Cacique Nahuel al 4600.

Ante la desesperación de la familia, se solicitó asistencia inmediata al Sistema de Emergencias 911, lo que permitió la llegada de una patrulla de la Comisaría 42. En el lugar, una empleada policial practicó maniobras de reanimación para intentar estabilizar al pequeño, mientras se convocaba a una ambulancia del hospital.

La urgencia del cuadro obligó a trasladar al bebé y a su madre en el móvil policial hasta la intersección de Ruta 40 y Beschtedt, donde se concretó el trasbordo hacia la unidad de salud. El patrullero escoltó a la ambulancia hasta el hospital, donde el niño fue recibido por profesionales médicos que continuaron con la atención especializada.

La rápida coordinación entre la fuerza policial y el sistema sanitario permitió ganar tiempo vital en un caso donde cada segundo resultaba determinante. La intervención de la empleada policial fue clave para mantener al bebé con signos vitales hasta la llegada de los facultativos.

Fuentes oficiales destacaron que este tipo de actuaciones forman parte de la capacitación constante que reciben los efectivos en maniobras de primeros auxilios, especialmente en situaciones críticas que involucran a menores de edad. La madre del niño agradeció la respuesta inmediata y el acompañamiento brindado durante el traslado.