La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves habló con el programa Neuquén.Ar que se emite por Radio AM 550. Se refirió a la importancia de la gestión de residuos de la producción de hidrocarburos y a los dos años de la gestión provincial que encabeza Rolando Figueroa.



“Los dos años pasaron volando, fueron intensos y de mucho trabajo, pero estamos contentos de cómo venimos evolucionando y del equipo que se ha consolidado. Cuando armamos el equipo nos decían que no íbamos a durar mucho tiempo. Cuando uno tiene un objetivo puesto y sabe a dónde va, y se tiene un líder como Rolo que fija la línea que tenemos que seguir, no hay discusiones inútiles que uno tenga. Cuando no había medicamentos, cuando no había rutas, las discusiones no le solucionaban la vida a los neuquinos. La grieta no entra ahí, y hemos consolidado un Gabinete muy sólido y con cambios, porque cumplimos con la etapa de ordenamiento”, expresó la ministra en primer lugar.



En ese sentido continuó: “Asumimos en una provincia que estaba muy desordenada, inclusive en superposición de áreas, gastos innecesarios. Nos planteamos que sean dos años de ordenamiento, y ahora empieza otra etapa donde queremos consolidar los cambios que venimos trabajando. Estoy contenta de que el Gobernador haya decidido jerarquizar la Secretaría de Ambiente que ahora tiene rango ministerial”.



Con respecto a la actividad que desarrolla, Leticia Esteves manifestó: “El cuidado del ambiente es transversal a todas las áreas. Hacer convivir la actividad hidrocarburífera con el cuidado ambiental es estar en tensión permanente. A veces se habla del impacto que tienen los hidrocarburos, pero también la minería, la soja, etcétera. Es una actividad estratégica. Y el turismo también, gestionar la política que llevará adelante este Gobierno es una responsabilidad enorme. Recibimos ingresos y recursos por las regalías, y eso hay que reconvertirlo para cumplir con lo que dice la Constitución y que vaya a obras de infraestructura. Rutas seguras. Trabajamos fuerte con organismos multilaterales de crédito, y somos la única provincia que tiene créditos con el Banco Mundial por ejemplo, para poner en valor los destinos turísticos”.



En relación a la función que tendrá la actual conducción de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, Esteves indicó: “Hipólito (Salvatori) va a tener la gestión del agua, EPAS, Recursos Hídricos, y el trabajo que tenemos es arduo. Algo que remarqué yo es la gestión residual de los hidrocarburos. Nadia habla de eso, que es el patio trasero de Vaca Muerta. Por eso hablamos de rellenos de seguridad por ejemplo, donde se vierten los residuos y que son seguros, pero que no pueden ser el destino final. Hay que trabajar y ahí deben invertir las empresas. Seguimos con el plan de COMARSA, hay un pasivo ambiental que nos dejaron en Plaza Huincul, con residuos que requieren un tratamiento específico. Estamos trabajando en acuerdos para poder solucionar ese tema. Y después habrá anuncios para que ya no haya zonas de sacrificio donde no se pueden hacer cosas”.

