Con la consagración de Estudiantes de La Plata, el fútbol argentino actualizó su tabla de campeones entre el profesionalismo, amateurismo, torneos Internacionales y copas nacionales. El pincha suma en total 18, el próximo fin de semana tendrá otra final, que en el caso de ganar, accederá a dos definiciones más.

La temporada se cerrará el 20 de diciembre con el Trofeo de campeones entre Estudiantes y Platense, final que le puede dar su segunda estrella al Calamar luego de ganar el Apertura, o la 19 al pincha, quien ganó el clausura. Quien gane dicho trofeo jugará la Supercopa internacional con Central, quien fue “Campeón de Liga” por tabla anual.

Además, el ganador del 20 de diciembre también accederá a la final de la Supercopa Argentina, donde se enfrentará con Independiente Rivadavia de Mendoza, ganador de la Copa Argentina.

Con este panorama, Estudiantes hoy ocupa el 6to lugar del ranking de títulos, con una sumatoria de 6 internacionales, 7 torneos locales, y 5 copas nacionales.

Platense ganó su primer titulo

La tabla histórica general de campeones argentinos, que cuenta la era amateur y la profesional y los ámbitos nacional e internacional; tiene a Boca en la cima, con 74 estrellas, seguido de cerca por River (72) e Independiente (45), con Racing (41. Completan el Top 5 Alumni (club que ya no existe en el plano futbolístico) y San Lorenzo, con 22 consagraciones.

El Top 19 lo completan Estudiantes 18, Vélez con sus dos copas de este 2025 llegó a los 17, Huracán 13, Rosario Central sumó una y también tiene 13, mientras que Newell´s se mantiene en 9. Lanús, con la Copa Sudamericana quedó 11 con 7 logros.

Cabe señalar que tanto Independiente Rivadavia de Mendoza, como Platense, esta temporada lograron su primer título en primera división, entrando al lote de los campeón del fútbol argentino.