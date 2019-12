Cronograma de servicios durante las fiestas de Navidad

Desde la Municipalidad de Neuquén, se dio a conocer el cronograma de servicios a los ciudadanos, teniendo en cuenta el asueto dispuesto a través del decreto N°52 por las celebraciones de Nochebuena y Navidad, entre el lunes 23 y el miércoles 25 de diciembre, ya que las oficinas del municipio no atenderán al público, pero se mantendrán guardias en los servicios operativos para urgencias.

Se supo que estará en servicio el área de fiscalización de la subsecretaría de Comercio realizando operativos contra la pirotecnia; y también se mantendrán los controles de tránsito.

En cuanto al transporte público de pasajeros, se indicó que funcionará el fin de semana y el día lunes 23 sin modificaciones, mientras que el martes el 24 circulará con los horarios habituales para finalizar las 21 en su cabecera, dando un margen de tiempo para que los conductores puedan celebrar las fiestas con sus familias. El miércoles 25 los colectivos cumplirán el diagrama y frecuencias de un día domingo.

Sobre la recolección de residuos que presta Cliba, se informó que el servicio no se verá afectado por el asueto municipal, aunque se advirtió que el miércoles 25 no habrá recolección, razón por la que se solicitó a los vecinos que no depositen las bolsas el martes a la noche, dado que el servicio retomará el diagrama habitual el jueves 26.

Respecto al estacionamiento medido, se informó que el sábado será normal hasta las 14, el lunes funcionará todo el día, y el martes 24 se abonará solo de 8 a 14; mientras que el día 25 se podrá estacionar libremente en el centro de la ciudad.

Se indicó también que los dos cementerios -Progreso y Central- no cerrarán el fin de semana, ni los días de asueto, durante Nochebuena o Navidad, por lo que permanecerán abiertos de 9 a 19, para que los deudos puedan visitar a sus seres queridos durante las fiestas navideñas. La guardia administrativa atenderá hasta las 15.

Finalmente, se informó que el dispositivo programado por el Operativo de Seguridad Balnearia sobre los espacios recreativos del río Limay funcionarán normalmente en estos días, ya que se espera una alta concurrencia de bañistas como consecuencia de las altas temperaturas pronosticadas.