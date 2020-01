Le robaron y asesinaron su yegua: "Me mataron en vida"

Un yegua que había sido robada el pasado domingo, apareció muerta este lunes por la tarde. Su dueña la cuidaba hace siete años y ofrecía recompensa para su devolución pero para los autores no alcanzó. "Me mataron en vida, me quitaron las ganas"; expresó abatida al medio Yésica, su cuidadora.

El llamentable episodio tuvo lugar en Cipolletti, donde Yesica vive en una chacra. Allí cuidada y pasaba sus días con la yegua "Shekina". Fueron siete años que estuvieron juntas.

Apenas notó la desaparición del animal, la vecina de Cipolletti ofreció recompensa para recuperarla. “Te pago lo que vas a hacer carneando a mi yegua. Sé que el que me la robó me conoce. Ofrezco $25 mil para que me la devuelvan”, comentó Yésica.

Según informaron dos vecinos de la zona lograron detectar a dos ladrones con su cámara de seguridad. Rápidamente, y con otras personas que viven en la zona, comenzaron a seguir las huellas y excremento. En horas de la tarde de este lunes, Shekina apareció sin vida.