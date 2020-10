Los nuevos pobres en Neuquén y los números reales

Siguen, aunque en un tono más bajo, los cuestionamientos al método del INDEC para medir la pobreza en el país. Es cierto que, a igual método del año pasado, el número de pobres e indigentes es mayor. Fin del discurso político. Sacando una foto del conglomerado Neuquén-Plottier, los pobres fueron 115.048 y los indigentes 15.923 en la primera mitad de este año, según la Encuesta Permanente de Hogares. En otras palabras: el 37,5 por ciento de la población de Neuquén y Plottier es pobre, mientras un 5,2% vive en la indigencia.

“Son desoladores los números, estamos hablando de casi 12 millones de argentinos en la pobreza. Pero si uno va a la calle, habla con la gente, con los vecinos, uno puede percibir que estos números son un poco cortos con la realidad. Estamos atravesando una situación extrema y obviamente puede haber un error en los datos, pero estamos ante una muestra del INDEC, donde puede haber una brecha en la información”, opinó Diego Gallardo, presidente de la Cámara de Comercio de Centenario (Cicprotur) y miembro de la Federación Empresaria de Neuquén.

“Nos encontramos con gente que durante el 2019 se incluía en la clase media y estaba pasando una situación económica bastante tranquila. Hoy son muy pocos. Mucha gente al quedarse sin empleo y trabajando desde la informalidad, pasó a conformar el segmento de los nuevos pobres, pero hasta el año pasado era una parte importante de la economía. La toma de tierras es un fenómeno que se viene dando, porque no da el bolsillo para seguir pagando alquileres”, expresó.

Mirá la nota completa en 24/7 Noticias:

Néstor Fernández, secretario de Hacienda de la Universidad Nacional del Comahue y docente de Finanzas , comparte la cuestión del método “caprichoso” para medir la pobreza, pero también, la elocuencia de los números. En otras palabras, hablando del método, por $1 sos pobre o indigente y eso hace la diferencia.

“El método es medio caprichoso, pero son números preocupantes. La canasta alcanza ciertos artículos que quizás muchas familias no consumen, y ciertos artículos que pesan más o menos van a cambiar el valor estadístico. Para mi es más importante más allá del número que está arrojando en determinado momento esa foto, ver la película. Ver por ejemplo cómo evolucionó en el tiempo. Si el año pasado teníamos la misma manera de medir y ahora volvemos a medir y ha crecido la pobreza, claramente no es el problema estadístico”, aclaró en Noticiero Central. Y agregó: “los números son preocupantes, pero no debería sorprendernos, claramente ya veníamos con una inercia de la caída, la pobreza y la desigualdad y así entramos en un mundo que se partió al medio por una pandemia. Se paró la actividad económica y hay gente que empezó a perder más trabajo todavía. Salir de la situación de pobreza va a depender de cómo evolucione la actividad económica. Creo que el contexto de esta pandemia ayuda muy poco”.

Escuchá la nota en 24/7 Noticias: