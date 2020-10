La restricción será en Neuquén hasta el 25 de este mes

El anuncio del presidente Alberto Fernández de retroceder a una virtual Fase 1 en algunas ciudades del territorio nacional, donde incluyó el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, vino a respaldar el pedido de algunos sectores que alzaron la voz esta semana en la provincia, pidiendo mayores restricciones al tránsito. En la necesidad de bajar la actual circulación comunitaria del Covid, como único remedio a la saturación que padece el sistema sanitario, no se descarta que en el caso de Neuquén, la medida alcance a la zona metropolitana y localidades aledañas, por ejemplo, Cutral Co, Plaza Huincul y quizás Zapala.

En este sentido, en conferencia de prensa, Fernández fue enfático: “Tenemos que restringir la circulación. Tenemos que evitar al máximo las reuniones sociales. Durante los próximos 14 días, en 18 departamentos del interior del país, vamos a tomar estas medidas que garanticen la circulación en las calles. Va a tener vigencia hasta el 25 de octubre”. A su turno, Omar Gutiérrez destacó la posibilidad de "poder capitalizar la experiencia del AMBA al igual que, el presidente se ponga al frente de esta lucha contra el coronavirus". El neuquino participó de la conferencia desde Casa Rosada, de manera presencial, al igual que sus pares de de Jujuy, Gerardo Morales y de Santa Fe, Omar Perotti.

Seguimos trabajando junto al Presidente de la Nación y los gobernadores y gobernadoras de las provincias, adoptando medidas de prevención con la salud de los Argentinos como prioridad. #JuntosPodemosMás https://t.co/IxhJjrDS6q — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) October 10, 2020

Hasta ahora se sabe que la restricción para circular alcanza a ciudades de diferentes departamentos de las provincias de Chaco, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Santa Fe, San Juan y San Luis y la ciudad de Buenos Aires. Quedarán excluidas Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.

“Entiendo que es necesario que hagamos algo, algo distinto a lo que estamos haciendo. Cuando la pandemia se desató, el AMBA entró en un aislamiento estricto, que se fue liberando poco a poco, pero con mucho cuidado. Ese aislamiento se sostiene en el AMBA. Lo que me preocupa es que, mientras tomábamos aquellas decisiones, autorizamos otros tratamientos en el interior del país. El resultado logrado es este que acabamos de ver", enfatizó el presidente.

Los detalles de cómo será la nueva cuarentena en Neuquén y en qué ciudades particularmente se aplicará, se definirán en las próximas horas, teniendo en cuenta que hasta el lunes inclusive rige ya la restricción de circular, comunicada el jueves pasado. Fuentes consultadas indicaron que se evaluaba ampliar la misma restricción, a las mismas localidades, donde hay circulación comunitaria del virus. No obstante, se trataría de un retroceso, pero no al punto de la Fase 1 que los neuquinos vivieron en junio pasado, ya que habría un medido protocolo para no empeorar aún más la situación económica.

En el caso de Río Negro, con decibeles, la situación es similar: se conocerían recién detalles a partir del lunes, teniendo en cuenta que la actual normativa que rige en cuanto restricciones y apertura comercial tiene vigencia hasta el próximo martes. En esta provincia, se suma la presión señalada por el propio presidente, en relación a la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), cuyos números resaltó como “preocupantes” a la par de Mendoza, Tucumán y Santa Fe. Pero, además, apremia la prueba piloto para iniciar las actividades turísticas en Bariloche, con una gran dependencia de usuarios del Alto Valle.