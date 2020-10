La Agencia de Innovación, no tiene quórum legislativo

El anuncio que esta mañana hiciera el gobernador, Omar Gutierrez, de presentación del proyecto de ley de creación de la Agencia de Innovación para el Desarrollo, al menos este año, no prosperaría en su tratamiento legislativo. Así lo dieron a entender fuentes vinculadas al bloque oficialista y a las bancadas mayoritarias de la oposición.

Según pudo determinar MejorInformado.com, los presidentes de bloque ya trabajan en la agenda de los proyectos que cuentan con despacho de comisiones y serían tratados en las sesiones pendientes, hasta el cierre del actual periodo ordinario. En el Frente de Todos, Cambiemos, el MPN y allegados a la Presidencia de la Cámara; confirmaron que el listado es variado y que en ninguno de los borradores figura el proyecto promocionado la mañana del lunes por Omar Gutiérrez.

Hasta esta tarde la agenda de los proyectos que los presidentes de bloque priorizaron son 6, entre los que no se incluye el de la agencia de Innovación para el Desarrollo, rebautizado como Ley Colantuono.

Lo urgente

Fondo anticíclico, presupuesto provincial, moratorias, ley de escribanos, ley de registro de fideicomisos y ley de registro de poderes revocados; aparecen como prioritarios en la agenda legislativa de este fin de año.

De acuerdo a las consultas realizadas con representantes de los distintos bloques, habría unanimidad para que la “Ley Colantuono” sea debatida durante el primer semestre del año próximo.

Leticia Esteves, legisladora provincial de Juntos por el Cambio, fue una de las que hizo oir su voz en contra del proyecto de creación de la Agencia de Innovación. Lo hizo a través de un comunicado de prensa en el cual indica “necesitamos mejor educación, no una agencia más”.

Mariano Mansilla, legislador del Frente de Todos, confirmó que el proyecto no figura entre las prioridades de su bancada. “La iniciativa no figura en nuestra agenda, este miércoles tomaría estado parlamentario y la semana que viene se podría comenzar a tratar, pero no creo que ningún bloque proponga tratarlo en estos tiempos”, indicó.

En conferencia

Esta mañana, el Ejecutivo provincial dejó en claro que no habrá marcha atrás en las medidas adoptadas en el marco de la lucha contra el Coronavirus previstas hasta el 25 de octubre, en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente Alberto Fernández, hace nueve días. Al menos así parece luego de escuchar la conferencia de prensa que el mandatario provincial, Omar Gutiérrez, ofreció esta mañana junto a parte de su gabinete de ministros.

El gobernador, anticipó el envío del proyecto de ley para la creación de la Agencia de Ciencia y Tecnología y el regreso de los vuelos aerocomerciales a partir del próximo viernes 23. También advirtió que, en materia de ingresos por coparticipación, el proyecto de presupuesto provincial para el próximo años vendrá considerablemente más flaco que el previsto de este 2020.