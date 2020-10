El desafío del fenómeno emprendedor: ingenio en la crisis

Neuquén será la sede de la última Cumbre de Emprendedores de ASEA, desde este miércoles y hasta el jueves, y se espera reunir una importante cantidad de participantes, teniendo en cuenta la actual crisis económica y la cantidad de empresas y rubros que debieron reinventarse, para poder sobrevivir. En el caso de esta ciudad, agrupados, hay casi 1.500 emprendedores.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa y se realizará desde las 16.30 hs, a través de Facebook Live, donde se espera aglutinar a diferentes referentes del emprendedorismo, emprendedores e instituciones locales se reunirán para brindar herramientas e intercambiar experiencias, en este escenario tan particular que plantea el 2020.

El encuentro será una oportunidad para participar de un taller de Facebook e Instagram para emprendedores, a cargo de Juan Ignacio Gareca. También contará con un panel dirigido por Alfonso Amat, de AWS, que brindará consejos para aprovechar la tecnología y emprender con éxito. En la segunda jornada, se desarrollará el panel Segundo Tiempo, que estará conformado por emprendedores neuquinos de más de 40 años: Silvia Piedrafita (Le Thé), Norma Latorre (Le Thé), Leandro Merlo (ARYTZA), Mariano Bosch (Krecos), con la moderación de Rubén Dietrich (La Biblioteca de los Negocios).

Desde 2018, se han realizado Cumbres de Emprendedores en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Mendoza; y en la Provincia de Chubut. La edición de Neuquén será la última de 2020.

Horas antes del encuentro virtual, Daniel Tricarico, director ejecutivo de ASEA , dialogó con Mejorinformado.com:

En tiempos de pandemia, ¿hay más emprendedores a partir de la crisis de las pymes formales?

Partimos de la base de que, antes de la pandemia, las estadísticas evidenciaban que ocho de cada diez pymes no superaban los primeros cinco años de vida. Es el famoso “valle de la muerte”, como se le dice en el ecosistema emprendedor. Sin embargo, lo más sorprendente es que las personas detrás de esas pymes que fracasan no se dan por vencidas: un 25% de los emprendedores se dedica a crear un nuevo emprendimiento en otro sector y otro 25% a recuperarse emocionalmente y asimilar las lecciones aprendidas, según datos de The Failure Institute, una empresa social que ayuda a las personas a liberarse de los paradigmas que limitan su vida y a robustecer su capacidad de resiliencia.

Esto nos habla de la capacidad de resiliencia y de capitalizar los fracasos como algo innato de los emprendedores argentinos y que precede a la pandemia. Por eso es importante acompañar a estos emprendedores que seguramente se aventuren en un nuevo emprendimiento, así como a los nuevos que emerjan a partir de la necesidad. Desde ASEA estamos muy enfocados en ofrecer herramientas concretas y adecuadas a las demandas de cara a la pandemia, como mentorías abiertas donde, entre otras habilidades, ayudamos a potenciar las ventas a través de las redes sociales.

¿Hay rubros en particular que aparecen cómo los más versátiles para “reconvertirse” en el escenario actual?

Creo que tanto la flexibilidad como la capacidad de adaptación responden más a cualidades del emprendedor o emprendedora que al rubro en el que operan. Por supuesto, emprendimientos de algunos sectores tuvieron que tomar medidas drásticas y migrar el modelo de negocio, como el caso de empresas de turismo online, gastronomía y hotelería.

Esa cintura para adaptarse a las circunstancias se vio bastante en el sector gastronómico, uno de los más golpeados. Después de que se anunciara la cuarentena, muchos emprendedores se sumaron a las plataformas de envío a domicilio y empezaron a ofrecer productos diferentes, con algún valor agregado, o se adhirieron al sistema de compra futura. Otros, como Lele Cristóbal, tuvieron que bajar las persianas y reinventarse completamente: así fue que el icónico Café San Juan, en el barrio porteño de San Telmo, empezó a ofrecer un menú de barrio diferente cada día de la semana. Más aún, varios emprendimientos de catering empezaron a vender comida envasada al vacío, y muchos bares empezaron a diseñar cajas, tragos y comida para armar en casa.

Creo que esta pandemia nos demostró que, más que nunca, la necesidad agudiza el ingenio y permitió que muchísimos emprendedores explotaran su faceta creativa, como las obras de teatro que pasaron del escenario al streaming. También demostró la naturaleza colaborativa del ecosistema. Por ejemplo, Micromask es una iniciativa de Tito Loizeau, creador de la agencia Caramba!, y Gastón Greco, creador de la marca de zapatos Posco. Juntos crearon The Micromask para dar trabajo a los empleados de sus propias empresas y a talleres de costura.

¿Por qué la cumbre de Emprendedores en Neuquén? ¿Cuántos emprendedores hay en la región?

La Argentina está repleta de talento emprendedor, de eso no hay dudas. Sin embargo, no todas las regiones cuentan con las mismas oportunidades de networking, acceso a competencias y recursos. Además, emprender no es igual en todas las provincias: cada una enfrenta desafíos particulares. Por eso, desde la Asociación de Emprendedores de Argentina comenzamos a articular la red de embajadores en 2017 -hoy son 24- para brindar apoyo de manera federal y estratégica en 11 provincias. Los embajadores son emprendedores locales, imprescindibles para entender las verdaderas necesidades de la región e inspirar y ayudar desde su propia experiencia a otros que recién comienzan.

A su vez, en 2018 comenzamos a desarrollar las Cumbres de Emprendedores, hitos que nos permiten seguir apoyando a los emprendedores del interior del país y generar instancias en las que se comparten experiencias y aprendizajes. A través de estos eventos, los emprendedores pueden conocer casos locales y acceder a herramientas de capacitación para crecer y escalar. Más de 1500 emprendedores neuquinos ya forman parte de ASEA y creemos que es importante seguir fortaleciendo la comunidad emprendedora en la región. Solo así podemos lograr las condiciones para que el ecosistema florezca a lo largo y ancho del país.

¿Cómo se analiza la actual crisis desde el sector, se ve, por ejemplo, como una oportunidad?

Quizá, el sector que encontró mayores oportunidades es el que pudo aprovechar el entorno virtual para crecer, como es el caso del comercio electrónico, el marketing digital y el entretenimiento audiovisual. Sin embargo, en el resto de los rubros, en mayor o menor medida, sigue generando baja en las ventas, pérdida de clientes, dificultades para pagar los impuestos y también para pagar a los empleados. Sin embargo, creo que sí nos empujó a buscar nuevas alternativas, a adaptarnos, a dar rienda suelta a la creatividad, como hablábamos antes. Nos obligó a salir, de manera obligada, de la famosa zona de confort y a buscar nuevas maneras de hacer las cosas.

A su vez, trajo la llamada digitalización forzada y puso en evidencia la necesidad de apalancarse en la tecnología. En ese sentido, me parece muy clara la descripción que hizo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, sobre el impacto del COVID a nivel mundial: “Dos años de transformación digital se produjeron en el lapso de dos semanas”. Y nosotros particularmente lo vemos en la cantidad de emprendedores que buscaron capacitaciones: una encuesta que realizamos en junio desde ASEA reveló que más de la mitad buscó cursos gratuitos y mentorías sobre marketing digital y redes sociales, configuración de tiendas online, logística de envíos y cobro a través de herramientas como Mercado Pago. A su vez también arrojó otro dato interesante: 1 de cada 4 emprendedores todavía no vendía de manera online. Todo esto es sumamente interesante para analizar qué costos fijos son prescindibles y por qué es importante contar con una estructura flexible, liviana, que permita escalar sin convertirse en un ancla.