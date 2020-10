El natatorio de Caviahue al final costará más de $60 millones

Después de conocerse el pedido de informe de la diputada del Frente de Todos, Soledad Martínez, en el que pedía saber qué había pasado con los 8 millones de pesos destinados a la construcción, que no se concretó, de un natatorio olímpico en Caviahue-Copahue, el ex intendente de la localidad, Oscar Mansegosa respondió qué pasó, tanto con el proyecto como con el dinero.

Mansegosa explicó en AM 550 y CN 24/7 que en principio el proyecto “viene desde hace muchos años, de los 90 cuando entre la provincia y el Ente Provincial de Termas, planificaron un Centro de Alto Rendimiento. Se hizo parte de ese proyecto original, en donde se construyó el CEARART que comenzó a funcionar como tal, y después había que construir el resto del complejo como canchas, piletas y demás”.

“En el año 2016 la Provincia pide al Gobierno Nacional reactivar ese proyecto y comenzar con las áreas complementarias”. Es después de este pedido que Nación realiza un aporte, “una ayuda”, de 8 millones de pesos, que se transfirió directo al municipio en dos veces: una en enero de 2017 de 1.600.000 y otra en febrero del mismo año de 6.400.000. “Para eso se tuvo que abrir una cuenta corriente en el Banco Nación de Zapala” agregó el ex intendente.

¿Qué pasó entonces con la obra? “Para poder hacer una obra se tiene que tener un proyecto, para lo cual se hizo una licitación y salió favorecida Daquel SRL” dijo el ex mandatario Nación lo aprobó y comenzaron a trabajar de manera conjunta el área de Deportes y Obras Públicas de la provincia junto a técnicos del municipio y se encuentran con un proyecto “demasiado ambicioso”.

Mansegosa remarcó que no solo el costo era muy elevado, 46 millones de pesos, Nación no aportaría más dinero que los 8 millones, por lo que la provincia debía hacerse cargo y era algo “inviable”. Pero además, según argumentara el ex intendente a este medio “era demasiada infraestructura para Caviahue. Tenía alojamiento, restaurantes que competían con el sector privado, entonces además del costo era una competencia directa”.

Lo que se decide es readecuar el proyecto para trabajarlos en etapas, siendo la más importante el natatorio “con características muy diferentes a lo que Nación había pretendido, que eran piletas de acero inoxidable que había que traerlas de Italia, con costos muy altos”. En tanto el nuevo proyecto de la pileta olímpica se entregó a Obras Públicas, porque la licitación debía hacerla la provincia, ya que era quien ponía el dinero de este proyecto reestructurado, que terminó con un “costo total, a fines de 2019 de 62 millones de pesos”.

Mansegosa explicó también que se realizó el llamado a licitación pero quedó postergado luego por la pandemia, como así también aclaró que de los 8 millones, 2.189.000 se invirtieron en los técnicos que readecuaron el proyecto y que cuando entregó el mandato en diciembre los 5.810.291 pesos restantes del aporte realizado por Nación en 2017 seguían depositados en la cuenta municipal.

