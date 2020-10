El consumo del pan cayó un 40% y se viene una suba en el precio

“El aumento no pasa más de noviembre”, el kilo de pan que está entre los $90 y $120 podría subir una suba de hasta el 30%.

No hay actividades ni productos que no hayan sufrido incremento de costos, y la harina es una de ellos, que en pandemia ya tuvo tres aumentos entre el 15 y 30 por ciento, el último a principios de octubre, que no se reflejó en el precio del pan, porque panaderos y pasteleros frenaron el traslado de ese costo al producto final debido a la caída del consumo.

Lo cierto que además de la harina otros insumos básicos como la manteca y el aceite también tiene una variabilidad de precios constantes. “Estamos ante una situación complicada, sí. Se trata de que el impacto llegue lo menos posible al precio final, pero es insostenible” afirmó María Emilia Villar, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Pasteleros de la Patagonia, no hay certeza de cuándo se va a dar este aumento en el precio del pan dijo y aseguró que “el panorama es crítico”.

Villar dijo además por AM 550 y CN 24/7 que las ventas bajaron "desde principio de año un 40% aproximadamente", porque la gente elabora los productos en su familia, y hay elaboración de todo tipo de comidas en los hogares, muchos como una salida laboral y otros para abaratar costos. “Yo creo que no hay plata en la calle, la gente compra lo menos posible”. “Es grave realmente” la situación, y se tienen que mantener las fuentes de trabajo, que si bien se pueden sostener hasta cierto punto con la ayuda del ATP del Gobierno Nacional, no hay un equilibrio con los costos de la materia prima, de los servicios y los impuestos.

“El aumento no pasa más de noviembre” dijo tajante Villar, el kilo de pan que está entre los $90 y $120 podría sufrir una suba de hasta el 30%, “el tema es si se vende después” por eso se está tratando de contener, “yo creo que se viene la peor parte del año, el dólar define la economía” sostuvo la referente del sector y agregó que esta situación genera una suba en los precios “de una manera desmedida y no los podes contener. Es una realidad”.

