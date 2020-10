Expectativas por hospitales móviles para asegurar la temporada turística

El día después que la Argentina llegó a las 30 mil muertes en pandemia por el Coronavirus, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, llega a la región. Primero estará en Neuquén, junto al gobernador Omar Gutiérrez y antes del mediodía, habrá conferencia de prensa. Trascendió que firmarán algunos convenios, pero las mayores expectativas están centradas en el anuncio que hará sobre hospitales móviles en puntos estratégicos, para asegurar la temporada turística, vital para estos lares. Luego, está previsto que se traslade a Cipolletti, donde lo esperará la gobernadora Arabela Carreras, junto al intendente Claudio Di Tella. Tras la firma de un par de convenios, finalmente será llevado a Catriel, para recorrer el nuevo hospital.

La agenda del ministro de Salud se mantenía en estricta reserva, teniendo en cuenta que, en ninguna de las dos provincias patagónicas, hay banderas para levantar. Al contrario, la ciudad de Neuquén se encuentra -junto a otras 6 ciudades claves de la zona metropolitana- sumida en un virtual “toque de queda” del que ni siquiera los intendentes están convencidos. Transita la primera semana y este miércoles cerró, según la información oficial, con 12 decesos y 534 nuevos casos, el promedio en alza de las últimas tres semanas, en toda la provincia. Precisamente, este miércoles, la Argentina cumplió 222 días de cuarentena y llegó a las 30.071 muertes, con un total de infectados de 1.130.533.

En el territorio neuquino, según se pudo chequear en las horas previas, no se esperan movilizaciones sindicales, ya que los reclamos se realizaron este mismo miércoles. Casualidad o porque se conocía la agenda de antemano, pero desde el sector más duro de ATE Salud, la movilización se hizo 24 horas antes por suspensiones a personal del Hospital de Centenario que agravan la escasez del recurso en pandemia. ATE marchó también en el marco de un paro de 24 horas, en reclamo de la actualización salarial y el pago adeudado por el IPC, acordado al inicio de la pandemia.

A diferencia del sector gremial, quienes anticiparon que se movilizarán son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, y no se descartaba al cierre de esta edición, que lo hicieran en consonancia con los alcances de la casa de altos estudios: es decir, tanto en Neuquén como en Río Negro. Se trata de alrededor de 300 estudiantes de 5°y 6° año de la carrera, que reclaman poder realizar sus prácticas médicas para recibirse en tiempo y forma. En un contexto de pandemia, donde se trata de un recurso humano vital, no solicitan ingresar en esta realidad a hospitales y clínicas, pero exigen que les reformulen el plan de estudios para poder readecuarse y no atrasar la finalización de la carrera. Desde la UNCO, se han dado respuestas relativas para el 7° año de la carrera, pero que alcanza a sólo unos 50 estudiantes. En los últimos días, el ruido generado fue tal que tuvo repercusión en los medios nacionales. En este caso, pretenden poner en conocimiento de la situación, al titular de Salud de Nación.

En cuanto a los convenios que rubricarán las autoridades locales, no trascendió el tenor, pero hay expectativas por el anuncio para instalar en puntos turísticos estratégicos, como San Martín de los Andes o Las Grutas, nosocomios móviles. No se conocen detalles de las características de los dispositivos, pero el concepto es poder asegurar la efectivización, en ambas provincias, de la temporada turística, sobre todo teniendo en cuenta que se adeuda la culminación de obras en los hospitales y la fuerte presión de empresarios y comerciantes.

Luego de la conferencia de prensa que se prevé en la Casa de Gobierno neuquina, Ginés González García cruzará el puente para reunirse con la gobernadora Arabela Carreras. La información confirmada a Mejorinformado indica que alrededor de las 14 horas está previsto que ambos se reúnan con el intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, en el Complejo Cultural sobre calle Fernández Oro.

Seguramente en agenda habrá varios temas en relación a la situación epidemiológica de la vecina provincia y de Cipolletti, en particular. También está previsto que González García y Carreras firmen convenios, y según trascendió, uno de ellos involucraría al Ipross. Luego, la comitiva tiene previsto trasladarse a Catriel, para recorrer el nuevo hospital.

La visita del funcionario nacional coincide con la protesta que todos los jueves el personal hospitalario –no médico- realiza desde hace varias semanas, en demanda de un mayor aumento salarial al acordado por la Mesa de la Función Pública. No se descartan manifestaciones, ya que el sector más radicalizado de los hospitalarios está en Cipolletti, donde incluso pidieron expresamente la renuncia del ministro Fabián Zgaib, la semana pasada.