Diputados kirchneristas respaldaron a usurpadores de La Angostura

Integrantes del bloque de diputados del Frente de Todos de la provincia de Neuquén respaldaron a las personas que tomaron tierras en Villa La Angostura, y presentaron un proyecto para que la Legislatura exprese “preocupación por la situación de calle de 50 familias”.

Sin bien dijeron que “se encuentran acampando en una propiedad del municipio”, se entiende que el grupo es el que se trasladó e instaló en terrenos que pertenecen al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En su iniciativa, los legisladores también les solicitaron a las autoridades municipales y provinciales “una rápida y eficaz solución habitacional” para las familias en cuestión. El proyecto de declaración lo encabeza la diputada Lorena Parrilli y también lo firman sus compañeros Sergio Fernández Novoa, Soledad Salaburu, Ayelén Gutiérrez y Soledad Martínez.

En sus fundamentos mencionaron que “desde hace un tiempo, las familias se vienen movilizando con reclamos frente a los funcionarios municipales, a fin de solicitar una respuesta a la falta de vivienda”. Y aseguraron que “hasta la fecha no obtuvieron respuesta, ni ayuda económica o sanitaria”.

También destacaron que recibieron una notificación desde la fiscalía para desocupar el predio en el que están acampando, pero la medida no fue acatada porque no tienen a dónde ir. “Ante esta gravísima situación la respuesta del Estado no debe ser la criminalización de estas familias que se encuentran reclamando por un lugar donde poder vivir”, aseguraron los diputados y diputadas.

En simultáneo, los concejales del Frente de Todos de Villa La Angostura presentaron un proyecto de ordenanza en procura de que se declare la emergencia habitacional en esa localidad.

