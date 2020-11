En el Castro Rendón hubo 30 mujeres embarazadas con Covid

Desde que inició la pandemia, la comunidad médica destacó como grupo de riesgo frente al Coronavirus a las personas mayores de 60 años, que además, presentan alguna otra enfermedad de base, como hipertensión, diabetes u obesidad. Sin embargo, en estos casi 8 meses hubo también muchos jóvenes, con diferentes condiciones, que contrajeron Covid. En términos estadísticos, se conoció que en este período, con distinto impacto, hubo 30 embarazadas internadas. Hoy quedan muy pocas pero se admite, que en algunos meses, debieron armar un espacio especial para Obstetricia.

El tema volvió al tapete tras conocerse, el pasado martes, que una mujer de 30 años embarazada de 7 meses falleció producto del Coronavirus. Estaba internada hacia una semana en el mencionado nosocomio.

"Las mujeres embarazadas corren el mismo riesgo de contagiarse que cualquier otra persona, los bebés de mamá Covid positivo alrededor del 5% tienen Coronavirus en los días posteriores al parto, pero de esos el 3% negativiza hacia el decimo día de vida y no se enferma", manifestó a este medio la pediatra Miryam Reyna. Además, agregó que "pudieron ser restos genéticos de los virus de la madre. De esto se desprende que la mamá puede estar infectada y el bebé no".

Los factores de riesgo en cuanto a gravedad de Covid durante el embarazo incluyen madres de edad más avanzada, índice de masa corporal alto, y diabetes o hipertensión pre existentes.

El el hospital de alta complejidad de Neuquén, el Castro Rendón hubo 30 embarazadas con Covid positivo, en estos 8 meses de pandemia.

En general, según explicaron los profesionales consultados, el riesgo que una embarazada se contagie es bajo, pero las gestantes que ya están infectadas parecen tener más probabilidad de desarrollar complicaciones respiratorias en comparación con las mujeres que no están embarazadas, por eso mismo requieren de cuidados intensivos y consigo más probabilidades de que necesiten un respirador.

"El bebé no puede contagiarse de otro modo que no sea por transmisión vertical a partir de la infección viral materna por lo que el viceversa no existe. Es decir que no puede estar el bebé infectado y la madre no", sostuvo Reyna. Asimismo, especialistas en pediatría recomiendan que en estos tiempos de pandemia, donde aún no hay vacuna a la vista y los casos aumentan a diario en la región, en los "casos de los lactantes no hay que dejar de amamantar. La leche materna protege contra el Coronavirus. Sólo hay que usar barbijo mientras el niño o niña toma el pecho", sostuvo el pediatra Ernesto Maletti, otro de los profesionales consultados. "Si poco después del parto tienen cambios importantes en el estado de ánimo, pérdida del apetito o una fatiga abrumadora y quizás tengan depresión posparto es aconsejable que consulten a su obstetra".

Gestar y parir en tiempos de pandemia, aseguran especialista que no es nada sencillo, pero no imposible. Por eso, se recomienda especialmente el cuidado posparto y que éste sea un proceso contínuo.