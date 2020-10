Cutral Co: el reposo de un guerrero

Un integrante de la Salud Pública neuquina fotografió a uno de sus compañeros mientras trataba de reponer energías, en la extenuante lucha de los equipos médicos contra el coronavirus. “Es un médico de guardia del hospital Cutral Co en terapia. Son las 3 a.m. del día 4/10/2020 acaba de intubar un paciente. No dan más”, escribió en su posteo de Facebook Aldo Beitia.

“Están destruidos física y psíquicamente. Es muy injusto que la gente no entienda que debe quedarse en la casa. Que no debe hacer reuniones sociales, que no tiene que dejar que sus hijos vayan a las plazas a jugar al fútbol. La pandemia es de todos. La responsabilidad también”, dijo en un breve pero contundente mensaje a la comunidad.

Mucho se ha dicho sobre la saturación del sistema y la fatiga de quienes se encuentran en la trinchera de la lucha contra la pandemia. Esta imagen sobre el reposo de uno de esos guerreros parece hablar por sí sola.

(Por Colaborador propio)