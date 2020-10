Faltan sólo 8 mil dólares para terminar el nuevo laboratorio

Falta menos. Unos ocho mil dólares restan conseguir para terminar de montar el laboratorio de biología molecular del hospital de Cipolletti, donde se podrán realizar los estudios de Covid y no enviarlos a Roca o Viedma. La campaña que lanzó el Rotary Club de la ciudad hace casi 20 días tuvo un gran respaldo desde distintos sectores, pero aún resta un esfuerzo más de la comunidad.

Hasta ahora en el Alto Valle sólo hay un laboratorio público que realiza los análisis de los hisopados es el del hospital de Roca, que también adquirido por el aporte de los vecinos y comerciantes apenas arrancó la pandemia. En el mejor de los casos y considerando la demanda que haya en el López Lima, los test de Covid de toda la zona se realizan allí. Pero en los momentos de mayor demanda, han tenido que enviar las muestras a Viedma, para que se procesen en el Artémides Zatti.

En un primer momento Salud Pública tenía convenios con privados para la realización de este tipo de estudios, sin embargo con el correr de los meses y la situación epidemiológica cada vez más compleja en cuanto a casos activos, los análisis gratuitos se están concentrando en los laboratorios de Roca, Viedma y Bariloche.

Hasta ahora con el aporte de los vecinos, empresarios, comerciantes y hasta instituciones de bien público como los Bomberos, se juntaron los 20 mil dólares para comprar el equipamiento necesario. Otros 10 mil de la misma moneda aportó la Fundación Rotary y los 8 mil que faltan, que representa el 21% del presupuesto para equipar el laboratorio completo con mesadas, heladeras, computadoras, todo nuevo.

Eduardo Siliquini, quien es una de las caras visibles de la campaña, explicó que "la intención es entregarlo funcionando, que no falte absolutamente nada, al menos para arrancar". La actualidad económica del país no colabora demasiado, es que al no saber el costo exacto del dólar, es muy variable el precio de las cosas.

"El dólar que compramos es el del cambio oficial sin impuestos, pero nos encontramos con una diferencia importante entre los proveedores, quienes no saben si vender o no y tampoco tienen definido el precio", comentó, sin embargo aseguró que "los aportes de los vecinos son muy importantes, por ahí no son grandes sumas, pero entre todos suman un montón".

"Nuestra intención es comprar reactivos e insumos para que pueda funcionar a la perfección al menos 15 días", aseguró Siliquini, quien se ilusiona en hacer entrega del laboratorio completo a la dirección del hospital el próximo miércoles. "Esperamos tener cuanto antes todo, muchas cosas están en viaje y otras las tuvimos que gestionar para poder tenerlas, confiamos que la semana que viene va a estar todo acá en Cipolletti", se ilusionó.

El laboratorio nuevo no sólo servirá para realizar estudios de Covid, sino que desde la puesta en funcionamiento se podrán hacer en el hospital Pedro Moguillansky otro tipo de estudios que se debían enviar a Bahía Blanca o Buenos Aires, incluso también se podrá prestar el servicio a otros laboratorios privados de la zona.