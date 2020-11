Educación instalará cámaras de seguridad en las escuelas

En las últimas semanas fueron muchos los robos y hechos de vandalismo que se registraron en escuelas primarias y secundarias de Roca. Hace unos días desconocidos ingresaron por los techos a la Escuela 289, ubicada en América y Libertad y se llevaron varios elementos, entre ellos un equipo de música. Según manifestó la directora de la escuela, Sandra Acosta, los delincuentes accedieron por los techos y luego violentaron algunas puertas y armarios. Entraron posteriormente a la Secretaría, donde están todas las llaves.

Otra de las escuelas robadas fue la 275. Laura Álvarez es la directora, señaló que “es la tercera vez que volvieron. Es triste, lamentable, pero es así. Ingresaron forzando ventanas y rompieron un vidrio. Llegaron por los techos hasta la dirección. Y desde ahí tienen acceso a todos los lugares de la escuela porque están las llaves. Se llevaron computadoras, netbooks, este momento recién se pudo poner en funcionamiento la alarma en la escuela. Tienen que ver con la falta de actividades de la escuela. Al lado tenemos un terreno abandonado, hay basura, yuyos. Pensamos que pueden haberse escondido en ese lugar.

Y también fue el turno de la escuela especial N°1. Los porteros que llegaron al lugar hallaron todo tipo de daños, de acuerdo a lo que indicaron fuentes policiales y personal del colegio. Se trata del quinto robo que ocurre durante el año en la escuela de calle Santa Cruz al 2.000 y las pérdidas totales para la comunidad educativa superan ya los 100.000 pesos. En cada robo se llevan parte del material que ha sido adquirido con gran esfuerzo por parte del equipo de trabajo y familias de los alumnos.

Esta vez, los ladrones hicieron destrozos en los tres talleres del colegio, prendieron fuego una parte del área de carpintería, se llevaron varias herramientas y otras tantos dejaron desparramadas en el salón de usos múltiples, dañaron puertas y ventanas, entre otras agresiones que demostraron un uso excesivo de la violencia. Además, el sistema de alarma del edificio también lo rompieron y de eso modo entraron al colegio.

Esta mañana, la coordinadora de Educación, Silvina Biancalana expresó que “nos preocupó la cantidad de episodios de vandalismos en las escuelas. Desde el ministerio de Educación y el de Seguridad se articuló reforzar las medidas de seguridad. Desde la Regional de Policía se dio aviso a cada comisaria para estar atentos a lo que suceda en las escuelas”

“Vemos que ninguna medida de seguridad alcanza. Algunas escuelas tienen alarmas o rejas o en algunas hay serenos, aunque creemos que genera más riesgos para esas personas. En la ESRN 9 se instalaron cámaras y no hubo inconvenientes. Es por eso que consideramos instalar cámaras en las escuelas más vulnerables que no tengan un barrio alrededor que puedan estar atentos a cualquier situación como el CET 33 de Quinta 25, la ESRN 111 de Gómez y el 116 de Barrio Nuevo. En esos colegios creemos que es conveniente la instalación de cámaras y se evaluará otras.

Actos de egresados

La Coordinadora de Educación, Silvina Biancalana también se refirió a los actos de egresados. “Por el momento no hay demanda. Solo hacen consultas de los actos para poder tener un protocolo. El ministerio de Educación junto a Salud está trabajando en un protocolo, pero hasta el momento no hay nada oficial. Y no hay ninguna escuela que está interesada en hacer el acto. En su gran mayoría lo realizaran mas adelante”