Encuentro "positivo" de Carreras con trabajadores de Salud

Luego de la inauguración de la repavimentación de los accesos norte y sur a Las Grutas, la gobernadora Arabela Carreras habló con los trabajadores de la salud autoconvocados que se acercaron para expresarle su descontento frente a la falta de respuestas del gobierno provincial.

Carreras les aseguró “entiendo el planteo a nivel salarial. Hoy tenemos una paritaria que está cerrada, ustedes saben cuál es el ámbito legal para discutir salarios. Nosotros respetamos la ley y lo vamos a seguir haciendo, pero eso no significa que no empecemos a dialogar de todos los temas y que, en diciembre, que tenemos la reapertura, hayamos hecho un recorrido de diálogo junto con los gremios legalmente constituidos en la provincia de Río Negro, y en ese ámbito que funciona de forma legal”

Quien estuvo frente a frente a Carreras fue Cesira Bezic del hospital de San Antonio. Esta mañana señaló que “fue un encuentro positivo con Carreras. Le entregamos un petitorio. Estamos con muchas expectativas por la mesa de discusión del 18 de noviembre”

Bezic señaló que no es verdad que exista un ofrecimiento de mejora salarial. “No hay propuesta de pagarnos un plus, ni una suma para algún sector de hospitalarios. No hay ninguna propuesta. Se está estudiando nuestra situación, que quede claro eso. No vamos a buscar sumas fijas ni plus para una parte, sino que buscamos una mejora para todos los trabajadores hospitalarios”

“A nosotros la propuesta salarial del gobierno no nos satisface. Y vemos que otros sectores de estatales como docentes, policía y judiciales lograron acuerdos con porcentajes más elevados. ¿Si Unter tiene una mesa propia, porque salud no puede tenerla? Queremos una recomposición salarial”, indicó

“El 18 es el primer paso para construir algo a través del dialogo. Nosotros necesitamos sentarnos a charlar en términos de negociación sectorial. Nadie más que nosotros sabemos lo que necesitamos. Las renuncias en el hospital Zatti fueron una alarma. Por eso nos convocó Carreras”, concluyó Bezic.