No autorizan al Tren Patagónico a volver

El servicio del Tren Patagónico se suspendió en marzo y aunque está listo para volver a operar, aún no cuenta con la habilitación.

Aunque desde Nación y provincia impulsan la apertura de la temporada turística con protocolos, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte aún no habilitaron el regreso del Tren Patagónico. Aunque tampoco hay mayor interés por parte de los intendentes de la Línea Sur ante el temor por los contagios de Covid.

El presidente de la empresa rionegrina, Néstor Bruno explicó que "está todo listo para funcionar” aunque aclaró, “en muchos municipios las autoridades dicen ‘acá, que el tren ni pare’”, ya que se tiene temor a los contagios.

Si bien el servicio del tren es esencial para las distintas poblaciones de la Línea Sur, y hay parajes que sólo cuentan con este servicio de transporte, “por ahora no hay fecha para la reanudación del servicio”, aseguró el funcionario. Por otra parte, los viajes de larga distancia vía terrestre solo están autorizados para personal esencial, en Rio Negro está prevista la apertura total para los habitantes de la provincia, como primer paso para que desde diciembre comience la temporada de verano con libertad para que lleguen turistas de todo el país.

Desde el Tren Patagónico tiene confeccionados los protocolos necesarios para poder volver a funcionar con el visto bueno del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y del gobierno provincial. Por lo que podría retornar a las vías desde diciembre. “El protocolo para el tren lo determinan Salud de Nación y Provincia, la CNRT, nosotros todavía no hemos tenido ninguna notificación por parte de ellos, cuando anuncien la vuelta de los trenes de larga distancia nos tendrán que mandar todo lo que tendremos que usar para el funcionamiento del nuestro”, aseguró.

En cuanto a las vías, están operativas. En las últimas semanas se tuvo que reparar un tramo entre Pilcaniyeu y Comallo y ya quedó en condiciones para funcionar, pero el mayor inconveniente que surge es "el temor en las distintas poblaciones, los intendentes nos piden que no baje, ni suba nadie, directamente que el tren no pare en las estaciones, hay contagios y saturación en los sistemas de salud, por eso es preferible esperar”, cerró Bruno.