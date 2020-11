“¡Al suelo!¡ Avance desalojo! Nos gritó el jefe de policía”

Continúan las repercusiones del sábado violento que se registró en Roca a partir del desalojo de las tierras usurpadas a la Asociación Patriótica Tiro Federal, en la zona noreste de Roca, donde los vecinos levantaron el Barrio La Esperanza. Una de los dirigentes detenido fue Aurelio Vázquez y el abogado de las familias Miguel Zeballos, junto a otras 9 personas

Vázquez explicó esta mañana “que es un barrio que se viene construyendo hace 4 meses. Era un basural y a lo largo de estos meses se intentó dialogar con la provincia, la municipalidad y la justicia para que sea reconocido y pueda desarrollarse. Lamentablemente en los cuatro meses las respuestas que obtuvimos fueron no, no y más no. Porque supuestamente dicen que las tierras son privadas. Y no es así. Esas tierras eran fiscales y se otorgaron por el intendente de la dictadura militar Zarraga, el 22 de junio 1976. Él le otorgó las tierras al polígono que ni siquiera tienen la tenencia porque está en trámite. Son tierras de todos los rionegrinos que fueron cedidas en un acto de la dictadura militar”.

Agregó que “el jueves a las 7 de la tarde los vecinos se reunieron con la intendenta Soria. Y ahí nos advirtió lo que pasó en Guernica. A partir de ahí todas respuestas negativas para resolver este tema”

“El sábado se acercaron al predio cerca de 300 policías. Intenté dialogar con el jefe del operativo y titular de la Policía de Río Negro, Daniel Jara para explicarles que había niños y mujeres embarazadas y lo único que nos dijeron fue ¡al suelo! Nos tiraron y nos golpearon. Jara empezó a gritar, ¡avance desalojo! Están las fotos que desmienten al caradura de Derechos Humanos Duilio Minieri, que dijo que todo fue en el marco de la legalidad. Todo es mentira las imágenes muestran todo lo deshumano que fue. Lo terrible es que desde el sábado 32 familias no tienen donde estar”

Milton es un vecino que fue desalojado el sábado. Esta mañana expresó que “hace 5 meses que vivían en las tierras del Polígono. Tuvimos diálogo con la intendenta Soria. Ella nos propuso darnos 5 terrenos para las 30 familias y además nos anotaba en el banco de tierras. De provincia no vino nadie”

“El sábado estábamos en nuestra casa a las 7 de la mañana nos cayó el desalojo. No fue pacifico. Fue violento. Había chicos. A mi perra le pegaron un balazo. Fue un momento muy feo. Los responsables son la gobernadora Carreras y la intendenta Soria. Ahora vamos a seguir. No va a terminar con que nos sacaron a los tiros y a los golpes. Vamos a convocar a una marcha por todo lo que pasó. Para ellos nosotros somos unos delincuentes. Pensamos volver, estamos viendo cómo”, finalizó Milton