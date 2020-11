Archivaron la causa contra Canosa; le contestó a Mansilla

“Fui denunciada en forma injusta y falsa" fue el descargo que hizo la conductora Viviana Canosa, en su programa que se emite por El Nueve y explicó que "la Justicia resolvió archivar la denuncia por inexistencia de delito. Ha quedado demostrado que soy inocente". Y arremetió: "un montón de mercenarios hicieron una campaña sucia. Ahora yo voy a ir por cada uno de ellos, a partir de la semana que viene".

La polémica se originó cuando en agosto, la conductora ingirió -o por lo menos eso quiso mostrar- un sorbo de dióxido de cloro, en vivo en su programa. A los pocos días, un niño de 5 años, de Plottier, falleció al ingresar al hospital y de acuerdo, a los primeros testimonios recabados, sus padres confiaron que le habían dado esa misma sustancia horas antes, la cual no está autorizada oficialmente. Desde ese escenario, el diputado Mariano Mansilla denunció a la mediática.

Esta tarde, en el programa Cambio de Aire por AM 550 y 24/7 Noticias, Mansilla explicó que desde el estudio de abogados de Buenos Aires aún no fueron notificados de la causa iniciada. “Había tres denuncias en trámite, una en el juzgado federal, otra en tribunales de Provincia y otra en los tribunales ordinarios de la Capital Federal. En la causa que yo denuncié es donde ella se presentó, así que supongo que está refiriéndose a esta causa y que la archivaron por considerar que la conducta no es delito. Vamos a leer y ver cuál es la explicación que dio y a partir de ahí evaluar de apelar o no la resolución. Si ella se mantuvo sus dichos a los medios, creo que hay apelar porque sino lo va a volver a hacer”, opinó.

