El detalle del "plus pandemia" que ofreció el gobierno

El gobierno detalló el plus pandemia, que ya fue rechazado por el sector de autoconvocados

Finalmente, la gobernadora, Arabela Carreras, brindo precisiones sobre el plus pandemia que les prometió a los trabajadores de la Salud, después de meses de reclamos al considerar insuficiente el aumento acordado en el Consejo de la Función Pública.

El Plus Pandemia será equivalente al 30% de la asignación básica bruta de cada agente, será de carácter no remunerativo y no bonificable. En el mismo sentido el Gobierno de la Provincia incrementará los montos asignados para las distintas jefaturas de los servicios hospitalarios.

La asignación del estímulo incluye al personal comprendido en las Leyes N° 1904 y 1844, que cumplió efectivas funciones durante la pandemia en los establecimientos asistenciales que dependen del Ministerio de Salud; las Residencias de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria; los Centros de Atención Integral de niños, niñas y adolescentes (CAINA), los Centros de Restricción de Libertad y los dispositivos y guardias de libertad asistida y protección integral, dependientes de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El “Plus Pandemia” alcanzará a un total de 7705 trabajadores comprendidos en las leyes 1844 y 1904, y se calcula en forma proporcional al sueldo para no achatar la pirámide salarial.

De esta forma, un empleado Categoría 1 de Ley 1844 (la más baja) recibirá un plus de $1.098, mientras que uno de categoría 20 (la más alta) percibirá $5.722. En tanto, un empleado Categoría 1 de Ley 1904 recibirá $1.384 y uno con asignación full time (superior) percibirá $8.690 en concepto de asignación estímulo por la pandemia.