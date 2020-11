Hospitalarios rechazaron el plus pandemia

Los autoconvocados de Salud rechazaron el plus. Analizan medidas

Aún no hay detalles del plus pandemia, anunciado por la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Hoy es el día clave. Es que hoy se iban a conocer los detalles de la suma que se otorgará. Sin embargo, antes de los anuncios oficiales los hospitalarios autoconvocados de Río Negro, nucleados en Fesprosa rechazaron la propuesta del gobierno provincial de otorgarles un plus pandemia.

“Los rionegrinos saben que fuimos y seremos cuidadosos de la comunidad y de sus necesidades, pero las autoridades gubernamentales y los gremios afines han colmado nuestra capacidad de espera y paciencia. Estamos hartos de este destrato hacia nosotros y hacia la comunidad, porque propone descuidar la salud pública”, señalaron

“En una provincia y ciudades que diariamente logran batir récords nacionales de contagios por la pandemia, se sigue distinguiendo a otros sectores laborales por acuerdos para todos, desconociendo el carácter de imprescindibles que somos los trabajadores en salud pública”, indicaron

“Ante la profunda y grave herida que han infligido gobierno y gremios a esta situación, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la propuesta vacía de contenido de otorgar un plus por pandemia y realizar un reconocimiento a los jefes de servicio de los hospitales rionegrinos, por considerar ambas propuestas alejadas de todo reclamo, ser insuficientes y querer generar zozobra y malestar entre los compañeros”, finalizaron los hospitalarios autoconvocados

No se descartan medidas de fuerza desde la semana próxima.