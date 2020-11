Cervi piensa reabrir la planta incendiada en una semana

Después de haberse registrado en sus instalaciones del barrio Confluencia uno de los incendios más grandes en años, en la ciudad de Neuquén, la firma frutícola Cervi estaría en condiciones de retomar tareas de empaque la próxima semana.

Así lo adelantó este sábado Pablo Cervi, director de la empresa familiar, en diálogo con “Neuquén País” por AM550, en el que realizó una evaluación del siniestro registrado el jueves en su planta de frío y empaque de calle Obrero Argentino.

“Ya estamos trabajando para que la semana que viene se pueda seguir con el proceso como se pueda; en lo inmediato tenemos que acomodar todo pronto por toda la gente que depende de nosotros” señaló.

En la planta siniestrada, de manera estable trabajan 120 personas, pero en plena temporada ese plantel llega a las 300. Además, con las chacras que posee la firma el número de empleados promedia los 850 y los 1600 en plena temporada de cosecha. “Por eso sentimos la responsabilidad de llevar adelante esto, no solo por la empresa sino por nuestra gente. Sentir que viene gente dispuesta a colaborar con lo que haga falta y sin querer cobrar, eso vale oro”, destacó el empresario.

“Por la dimensión del hecho hay que agradecer que no haya ocurrido una víctima” resaltó, y explicó que “las pérdidas no fueron totales, ya que se dejó lo que no se podía salvar y se preservó la parte nueva; se quemó un módulo de atmosfera controlada pero el área nueva de empaque la salvamos, lo que totaliza casi la mitad de la planta”.

Para poder retomar los trabajos, la empresa tendrá que contar con una habilitación extendida por la dirección provincial de Bomberos, una vez que se den por finalizadas las pericias y se verifique el estado de la mampostería. “Tenemos que verificar el estado de los equipos de frío y reacondicionar las instalaciones eléctricas para trabajar en la planta de empaque que esté en condiciones”, dijo.

El incendio se registró el jueves minutos antes del mediodía. La causa del inicio del fuego quedará establecida cuando finalice la pericia, pero inicialmente se mencionó que las chispas de una soldadora habrían tomado contacto con materiales altamente inflamables.

La densa y gruesa columna de humo podía observarse desde varios kilómetros de distancia.

Diez dotaciones de Bomberos de Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti y un helicóptero sumaron esfuerzos para controlar que las llamas no excedan el predio de la empresa.

El siniestro fue declarado “extinguido” el viernes por la mañana.