Viedma tendrá un “Verano Cuidado”

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti habló de la pandemia, de cómo está Viedma en materia sanitaria y como eso influye en la actividad turística, además también se refirió a cuestiones políticas.

Como todo argentino todavía está impactado por la muerte de “El diez”. “Lo de Maradona me pega bastante. No le encuentro una explicación racional. Tengo una sensación de tristeza como si fuese un familiar. No hay duda que ese hombre algo tiene, se siente como si se murió un familiar. Lo veo en las fotos o en la tele y me provoca una tristeza tremenda. Fue parte de nosotros, sin duda” expresó mientras se dispone a dialogar con Mejor Informado

-Mejor Informado: ¿Cómo es hoy la situación sanitaria de Viedma?

-Pedro Pesatti: La situación está mejorando mucho. La cantidad de pacientes que está cursando la enfermedad está por debajo de los 300, con una tendencia a la baja. La duplicación de casos esta por encima de los 90 días. La situación dentro del contexto de pandemia es buena y mucho mejor que la de hace unos meses. Nosotros en Viedma decidimos eliminar la circulación durante la noche por la ciudad. Eso puso limitaciones a reuniones sociales que se estaban realizando. Eso se eliminó y se ve en la cantidad de los contagios. Es importante haber eliminado la actividad durante la noche para no afectar ninguna actividad productiva o económica. Uno lo ve en países europeos, lo que ellos llaman el toque de queda, es decir evitar la circulación durante la noche porque consideran que se produce el 40 o 50% de los contagios. Y en ese sentido nosotros tuvimos el acompañamiento de la comunidad. Hoy Viedma tiene el 5% de las víctimas fatales de toda la provincia. Es un numero bajo en términos comparativos y es lo que buscamos siempre, que el costo en vidas humanas sea el más bajo posible. En cuanto a la tasa de letalidad es del 2 %. Los casos de Viedma son el 7-8% de los casos de la provincia.

-M.I: Estos números de la pandemia ¿permitirán la apertura turística?

-P.P: Nosotros no vamos a trabajar este año como un año turístico. Vamos a implementar un programa que se denomina “Verano Cuidado” donde vamos a tratar que la presencia de las personas en las playas y en los espacios públicos se haga bajo un protocolo y controles muy estrictos. Vamos a tratar de que no tengamos un verano normal, porque lógicamente no es un verano como todos los anteriores, no será normal. El turismo y la pandemia son conceptos incompatibles. El turismo requiere mucha circulación de personas y la pandemia necesita la menor cantidad posible de personas circulando. Por lo tanto, un concepto y el otro se llevan muy mal y nosotros aspiramos a pasar el verano bien controlado

-M.I: ¿Y la actividad comercial?

-P.P: El comercio local funciona con normalidad desde el mes de abril. En Viedma la actividad social, económica y comercial se desarrolló casi con normalidad. Nosotros nunca prohibimos ni dejamos de hacer nada de lo que no está regulado en el decreto de necesidad y urgencia que dispuso el Pte. Fernández. Las pautas sanitarias no las determino yo, lo hace la autoridad sanitaria en función de la evolución de los contagios. En Viedma nosotros vamos a tener un programa, que se llama “Verano Cuidado” para que la gente de acá circule en las playas y la costanera con protocolos estrictos que nos garantice que no existan más contagios. No vamos a prohibir a nadie que venga a Viedma porque no podemos hacerlo. Lo que no vamos a alentar la promoción turística porque sería una locura.

-M.I: ¿Cómo es la relación con Arabela Carreras?

-P.P: Mi relación con la gobernadora es muy buena. El martes la acompañé en la presentación del presupuesto. Tenemos una muy buena relación. Desde el punto de vista de las potestades y funciones de cada uno, nos respetamos. Yo tengo la responsabilidad de gobernar en Viedma y la gobernadora la responsabilidad de hacerlo en la provincia de Río Negro. En función de eso vamos tomando las decisiones y lo hacemos siempre pensando que es lo mejor para la comunidad

-M.I: ¿Cree que hay una intención en Carreras de separar a los funcionarios que son cercanos al senador Weretilneck?

-P.P.: No me consta eso. No lo vivo a eso. La gobernadora tiene la competencia y todo el derecho del mundo de designar a los colaboradores que mejor le parezca y hagan a su criterio. Nadie se lo puede objetar

-M.I: ¿Se esperaba que Carreras anunciara que no quiere volver a presentarse para una eventual reelección?

-P.P.: No lo reflexione demasiado. Lo que hace a las cuestiones de la política estrictamente electoral no es para ahora. No es un tema que me interese, no me va ni me viene. Hoy es un tiempo para pensar en la pandemia. Este es el problema de hoy, después viene todo lo demás. Tenemos que salir de la pandemia sin grandes costos. Es mucho el dolor que se viene acumulando. Hoy estoy pensando en cómo terminar bien el día y que el de mañana sea mejor que el de hoy. Estamos viviendo una tragedia universal. Estar en mi lugar que hoy me toca estar, la de intendente de Viedma es una tarea agotadora. No veo la hora de terminar y tener un día de descanso. La verdad que no estoy pensando nada más que en el día a día. Soy una persona con las limitaciones propias de cualquier ser humano y que está expuesto a la enfermedad. Hoy lo único que tengo como cuestión fija en la cabeza es que podamos terminar la pandemia y que Viedma pague el menor costo posible. Por eso estoy metido de cabezas y manos en esto. No paro un minuto.

-M.I: De hecho, usted fue unos de los primeros intendentes de la provincia en ofrecer toda la estructura municipal para el operativo de vacunación contra el Covid-19. ¿Tiene la logística preparada en Viedma?

-P.P: A mitad de enero seguramente comenzará el proceso de vacunación. Recién vengo de tener una reunión con la nueva directora del hospital Artemides Zatti, la doctora Natalia Freisztav. Le ratifiqué lo que le dije a la gobernadora hace un mes. Puse a disposición de la provincia toda la infraestructura edilicia de la municipalidad y los recursos humanos necesarios para contribuir al proceso de vacunación. Le ofrecí los 4 gimnasios municipales, el Centro Cultural de Viedma, el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle y todo el personal necesario que se podrá capacitar para asistir a los profesionales de la Salud que participarán en el proceso de vacunación. Creo que debemos salir de la pandemia con responsabilidad. Buscamos que esa responsabilidad sea el principio regulador de nuestras actitudes y conductas y estamos en eso muy comprometidos