Falleció el concejal de Cipolletti, Fabián Bellamore

Desde el Concejo Deliberante de Cipolletti dieron a conocer el fallecimiento, por un paro cardíaco, del concejal del espacio Juntos Somos Río Negro, Fabian Bellamore

"Con profundo dolor desde el Concejo Deliberante confirmamos el fallecimiento del concejal, Fabián Bellamore. Arquitecto, padre, amigo y gran compañero, desempeñó su cargo como edil por el bloque Juntos Somos Río Negro. Su pérdida es irreparable, acompañamos en el dolor a su familia y seres queridos, hasta siempre Fabián", expresaron

El Concejo Deliberante de Cipolletti decretó tres días de duelo por el fallecimiento del concejal. Bellamore tenía 49 años y había asumido en diciembre pasado y además tenía el cargo de director General de Desarrollo Territorial en el Municipio de Cipolletti.

El ministro de Gobierno de Río Negro, Rodrigo Buteler, manifestó a traves de las redes sociales "todavia no lo puedo creer y me da una tristeza enorme esta noticia. Falleció nuestro compañero, el concejal, Fabian Bellamore. Lamento profundamente esta pérdida para todos los que supimos conocerlo, su familia y amigos ¡Hasta siempre Fabi!

En tanto el legislador provincial Lucas Pica manifestó “se me fue mi amigo, mi hermano, mi compañero de la política. No me entra en el cuerpo el dolor... les mando un gran abrazo a todos.