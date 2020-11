Advierten daños en neuronas por el juego virtual

El recorrido de los ocho meses de cuarentena y restricciones por la pandemia de coronavirus también ha hecho estragos en una población juvenil que se orientó al consumo de juegos online, especialmente casinos y sitios con tragamonedas. La preocupación de especialistas por los daños que puede producir la sobreexposición a la pantalla de la computadora o el celular se observa en todo el país y especialmente en Neuquén. A nivel nacional, los estados provinciales han salido desesperadamente a tratar de controlar el consumo de sitios virtuales donde se realizan apuestas de todo tipo, engaños económicos, evasión impositiva y que generan una muy alta dependencia.

La titular del área de Juego Responsable del Instituto de Juegos y Azar (IJAN) del Neuquén, Lic. Wanda Leitner, sostuvo que el consumo de juego ilegal a través de internet ha crecido “exponencialmente” y que –además de generar adicción- permiten el ingreso de menores de edad provocando “serios problemas en el desarrollo neurológico de los niños y jóvenes, porque implica un desgaste y un debilitamiento de las neuronas y hasta su muerte”. Hay "una pérdida neuronal importante, por eso se las compara con las otras drogas, la adicción a sustancias, porque tienen el mismo poder destructivo” en el sistema neurológico de quienes las consumen, sostuvo por AM 550 y 24/7 Noticias.

El alto grado de relación con la virtualidad que se desarrolló en estos meses de encierro, restricciones y cierre de salas de juego, según la especialista, provocó dos actitudes: por un lado quienes repensaron su adicción y por otro lado, quienes encontraron en la oferta de internet cómo sostener su dependencia. No obstante, se le agregan otros elementos sustanciales como el acceso desde una computadora o un simple teléfono celular, el uso (por parte de menores de edad) de las tarjetas de crédito de los padres y una altísima evasión y falta de controles de los lugares virtuales de juego internacional.

En cuanto a Neuquén, Leitner adelantó en el programa “Viaje al puerto de la Noche” la puesta en marcha de una serie de herramientas para incluir los conceptos de Juego Responsable en esa oferta virtual e informó que el casino local tiene restricciones para su ingreso ya que sólo lo permite a quienes están acreditados y son clientes habituales del sitio.

“Teniendo en cuenta que los jóvenes hasta los 21 o 25 años su cerebro se está desarrollando y que justamente es adonde apunta” la oferta de juegos virtuales, lo que provoca “es la incapacidad de tomar decisiones y este es un tema que nos ocupa y preocupa sobremanera”, manifestó.

La especialista afirmó que “no es solamente pensar que está muy expuesto a las pantallas, hay muchas consecuencias que son muy serias, la imposibilidad de prestar atención, de concentrarse, en el aprendizaje, es decir, influye de manera muy negativa si permitimos un uso totalmente libre. Se pueden pautar momentos, es decir tantas horas por día, que sean entrecortadas que no sean seguidas, que no sea a la noche antes de ir a dormir, porque esta luz azul produce un estado de alerta permanente y no se descansa bien”.

Adelantó Leitner que el IJAN aspira a “poder certificar en el nivel 3 de la Asociación Mundial de Loterías para lo que hemos apuntado por un lado al diseño de los juegos y también a la seguridad, que no es sólo económica sino también síquica, en cuanto a las herramientas de figuras o formas interactivas que signifiquen un acoso permanente, con posibles falsas publicidades y entrega de premios”.

Finalmente, subrayó que “estamos hablando de un algoritmo, es decir estamos luchando contra una máquina que está diseñada para que actúe en milésimas de segundos y acapare nuestra atención. Por eso tenemos que estar muy atentos y muy informados sobre cuáles son esas herramientas como para poder hacer prevención, incluso desde nuestras casas”.