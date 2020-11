Quejas por no poder ingresar al aeropuerto de Neuquén

El reinicio de los vuelos desde y hacia el aeropuerto Juan Domingo Perón, trajo alivio a mucha gente que necesita viajar a menudo por tratamientos médicos u otras situaciones esenciales, sin embargo, la falta de información da lugar a enojos.

La inquietud de vecinos que trasladaron ese enojo llegó hasta nuestra redacción por situaciones que se vivieron en las últimas horas, donde el enojo del que hablamos se muestra con fotografía y una frase:

“Kilombo en el aeropuerto, ayer no salió vuelo y hoy no se sabe que va a pasar. Aerolíneas no avisó a pasajeros y hay gente que espera en autos desde ayer. La policía custodia entrada y no deja entrar a la gente a consultar. Nadie atiende teléfonos. Hay personas que viajan por temas de salud”.

La fotografía que se agrega sirve para entender el enojo, ya que se ve tal se describe en la frase anterior.

Sin embargo, al recabar información desde la Jefatura de Medios y Publicidad se nos indicó que “ayer no había ningún vuelo previsto. Hay un vuelo programado para dentro de un rato”, señaló el funcionario este domingo por la mañana.

Y al referirse a la situación por la que no se deja ingresar, se nos explicó que “entre las medidas indicadas en el marco de la pandemia, solo se deja ingresar al pasajero momentos antes de realizar el chek in, por lo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, tiene indicado no ingresar a nadie fuera de esos horarios”.

Ante esto, queda en evidencia que muchos viajeros todavía no tienen claro como deberán transitar ante la situación que se presenta, y ha de pasar mucho tiempo hasta que se pueda ingresar al edificio con familiares para despedirse luego.