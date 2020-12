Más renuncias de hospitalarios en Río Negro

Después de 12 semanas de reclamos, los trabajadores de la salud se volvieron a movilizar en todos los hospitales de Río Negro. Están disconformes con el denominado Plus Pandemia anunciado por el gobierno.

Durante la mañana se realizaron asambleas en todos los hospitales de la provincia. Y resolvieron presentar la renuncia 10 jefes de servicios del hospital López Lima de Roca. Y unas 25 renuncias también en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Se suman a las 13 dimisiones presentadas en el hospital Artémides Zatti de Viedma que incluso le costó la salida como director del médico José Luis Rovasio

Patricia Baeza del hospital de Roca señaló que “el Plus Pandemia lo tomamos mal. Es un plus y es lo que no aceptamos. No queremos sumas no remunerativas. Luego dice que será un adicional mientras dure la emergencia sanitaria que termina en marzo. Es decir, es una suma en negro y por tres meses. Y además es un porcentaje del sueldo básico de los trabajadores. No es un 30%. Es un porcentaje del básico que son muy bajos por la cantidad de sumas en negro que tenemos”

“En algunos hospitales, como el de Cipolletti, se realizará una marcha de antorchas a partir de las 20 horas en la plaza San Martin para recordar a los trabajadores caídos en la lucha contra el Covid-19. En el sistema sanitario de Río Negro son alrededor de 15 personas", expresó

“Hay lugares en donde se pidió la renuncia del ministro de Salud, Fabián Zgaib. Lo analizamos en las asambleas. No queremos correr el foco de nuestro pedido que es una recomposición salarial. El cambio de ministro sería el cambio de una figura política que tampoco nos resolvería el problema. Dejamos que esa decisión la tome la gobernadora Carreras si es que resuelve que el ministro no le está sirviendo para viabilizar este conflicto”, concluyó Baeza.