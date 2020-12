Sierra Colorada no permite el ingreso de turistas para ver el eclipse

No se permite el ingreso de turistas a la zona urbana.

Comenzó la cuenta regresiva para el eclipse de sol y tanto Río Negro como Neuquén tienen dos localidades que se destacan por sobre las demás para observar este fenómeno. En Neuquén el lugar obligado es Piedra del Águila mientras que en Río Negro Sierra Colorada, se presenta como la mejor ubicación del planeta, aunque aquí no está permitido el ingreso de turistas.

El intendente de esta localidad rionegrina, Fabián Pilquinao reconoció el gran esfuerzo que desde el Comité de Emergencia se viene realizando para lograr no tener casos positivos de covid. “Creemos es que tirar a la borda toda esta manera de generar responsabilidad individual a nuestra gente de preservar la salud de ellos, por eso hemos decidido directamente no permitir en la zona urbana el ingreso de turistas”.

Lo que sí se podrá es permanecer en la zona rural. Justamente a tan solo 30km al noreste de Sierra Colorada, en un campo privado, la NASA explicó que dará el punto céntrico de mayor durabilidad del eclipse.

“Es una pena no poder abrir las puertas del pueblo, pero elegimos preservar la vida de nuestra gente” dijo Pilquinao, y explicó que el hospital local es de Complejidad III y no cuenta con respirador. “Para que se entienda la decisión, una embarazada tiene que hacer más de 200Km, para poder tener a su hijo, una cirugía mínima, por ejemplo de apendicitis, también requiere casi 300km”, entonces “son decisiones en las que no se deben retroceder, sobre todo porque hay instituciones que pusieron personas a disposición que permitieron que hoy tengamos sana a nuestra población” de poco más de 2000 habitantes.

Por su parte el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández, dijo con gran entusiasmo que la localidad espera unas 5000 personas y que este viernes llegaron más de 100 efectivos de la policía provincial para realizar los controles pertinentes.

El único requisito para el ingreso, es el certificado de circulación nacional, y se pide a los turistas seguir respetando todas las medidas sanitarias.

Hernández confirmó que han tenido mucha demanda y que se están preparando los campings para más de 500 vehículos particulares que ya confirmaron su estadía. Además destacó que al ingreso de la ciudad se les proveerá a todas las personas un código QR, a través del cual podrán disponer de la información necesaria, los lugares de acampe, estacionamiento, la ubicación del predio y todo lo vinculado con la seguridad.

“Estamos trabajando fuerte con los protocolos” remarcó el intendente de esa localidad neuquina, y afirmó que están preparados para recibir al turismo, “sabemos que es un momento complejo, difícil es abrir las puertas a un riesgo como es recibir a tanta gente, pero es un momento ideal para utilizar al eclipse como trampolín para después difundid el atractivo de la localidad”.

En cuanto a la situación epidemiológica informó que Piedra del Águila tuvo un brote de contagios en el mes de octubre, “después empezamos a trabajar con los mecanismos de control y concientización hasta llegar hoy a tener solo dos casos activos”, alcanzando en lo que va de la pandemia 210 contagiados. “Fue un momento complicado, pero somos un lugar de paso de mucha frecuencia turística y la ciudad necesita reactivar la economía” reconoció.

