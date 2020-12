El municipio asegura estar presente en el refugio de la Isla Jordán

Son conocidos entre rescatistas y proteccionistas los tire y afloje entre el municipio de Cipolletti, y una de las agrupaciones que trabaja de manera voluntaria en el refugio de la Isla Jordán, al que llaman "perrera de la muerte" por las condiciones en la que viven alrededor de 300 perros. Incluso hubo denuncias en la justicia y en un medio televisivo de Buenos Aires se “escrachó” al intendente Claudio Di Tella.

La situación parece ser complicada también para quienes tienen que estar al frente del Departamento de Zoonosis, ya que a dos semanas de finalizar el 2020 asume el tercer director, Lucas Urra Pascal, quien ahora deberá enfrentar aquello que Juan Pedro Díaz y Lorena Ferradas no pudieron soportar durante el año.

En una entrevista realizada por este medio a la titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Patricia Fernández, confirmó que el departamento de Zoonosis ahora pasará a ser parte de su secretaría. El traspaso desde Fiscalización se debe a que “muchas de las cosas que necesita Zoonosis, específicamente para el refugio de la Isla Jordán”, dependen de Servicios Públicos.

En cuanto a cómo se va a trabajar de ahora en adelante explicó "que por la época en que estamos, se va a continuar como hasta ahora y se comenzará a planificar el año que viene”.

Específicamente sobre el tema castraciones, existe la posibilidad de que se interrumpan en enero, ya que solo hay una veterinaria a cargo. Este no es un tema menor para el municipio. Las castraciones fueron escasas durante el año, estuvieron paralizadas por la pandemia, y en su regreso se le cuestionó a Zoonosis no agilizar los turnos. La realidad es que hoy, por la falta de profesionales veterinarios solo se está castrando en el Club San Martín mientras los dos quirófanos móviles están paralizados.

De todas maneras, Fernández aseguró que para el próximo año se piensa aumentar el número de castraciones, contratando más veterinarios y personal, pero por ahora no hay definidas fechas. Todo se analizará, parece, sin urgencia el próximo año. “Hay muchas cosas que se pueden hacer pero planificando, no hacerlo apurada. Se tiene la idea de armar un equipo de trabajo y con objetivos a largo plazo, que incluyan los barrios”.

Al preguntarle cómo está el refugio de la Isla Jordán, fue contundente con su respuesta. "Está ordenado. Desde Fiscalización se les lleva alimento todos los días a los perros. Pero qué pasa el fin de semana no lo sé porque como no estoy a cargo (todavía) del área, no puedo decir si tienen alimento o agua” sostuvo la funcionaria de acuerdo a las constantes denuncias de la agrupación que colabora allí.

“La idea es poder hacer un equipo de trabajo e incorporar a las proteccionistas que se quieran sumar. Con un convenio, con un orden, porque que es un predio municipal, y con un seguro. Vamos a trabajar con los voluntarios, vamos a tener una charla con ellos”.

En cuanto al ex empleado José Chuliber, acusado de mantener a más de 100 perros hacinados en bines, y de tener comportamientos violentos, dijo que “es un tema a tratar entre todos. En realidad todo el mundo habla de los perros de Chuliber, pero el único que entra al lugar donde están los perros es él. El lugar es municipal y se le da la comida desde la municipalidad. Habrá que sentarse en una mesa de dialogo, junto con las proteccionistas y ver qué podemos hacer con eso. No sé si tendrá que intervenir la justicia o no, porque son muchos perros los que tiene”.

Pero también está Ángel Parada, otro empleado que hace años vive en el refugio y que tiene otros 100 perros aproximadamente. Fernández aclaró que Acción Social le acondicionó un espacio para vivir “pero él dice que va a seguir viviendo en el tráiler”.

Otra denuncia que suma el municipio es la referida a los nuevos caniles que se están construyendo, que según afirman las proteccionistas en redes, no tiene las medidas adecuadas. Contrariamente a esa opinión Fernández remarcó que “los caniles son grandes, de 4 por 2 metros, con una parte de cemento y una de tierra, y son altos, pensados en la gente que tiene que limpiar. El resto de los caniles veremos de mejorarlos, pero la idea no es seguir teniendo perros en la isla, la idea es poder dar en adopción y no tener la cantidad de perros que hoy tiene el refugio”.

Si bien la responsable de la secretaría de Servicios Públicos no tenía datos precisos sobre la cantidad de perros que viven en el lugar, estimó que hay unos 300 y aseguró que solo 40 son los ingresados por el municipio, pero es el municipio quien los alimenta a todos.

Por último ante el pedido de las voluntarias para conseguir alimento, Patricia Fernández aclaró que “el municipio tiene stock comprado hasta marzo”. “Se dicen tantas cosas que no son ciertas" dijo la funcionaria y recordó que el refugio de la Isla Jordán "es municipal, y la municipalidad está presente, (las proteccionistas) habrán tenido sus diferencias con Fiscalización, pero lo mejor es poner las cosas sobe la mesa y decir por qué están juntando alimento para los perros si la municipalidad tiene y todos los días se lleva” cuestionó.