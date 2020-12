Ambientalistas denuncian contaminación en Vaca Muerta

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó este jueves una denuncia penal contra la empresa de saneamiento y recuperación de residuos petroleros (COMARSA), contra nueve empresas petroleras y el responsable de Energía y Ambiente de la Provincia de Neuquén, por el presunto delito de contaminación ambiental consistente en la acumulación de cientos de miles de metros cúbicos de barros petroleros sin tratamiento. Reclamó que se imputen los delitos de contaminación, incumplimiento en los deberes de funcionario público, encubrimiento, y asociación ilícita. Solicitó, además, la clausura de las plantas que la empresa COMARSA tiene en el Parque Industrial de Neuquén y en Añelo. Aseguran los abogados que el pasivo ambiental llega a los $5 mil millones.

Mejorinformado.com confirmó que la denuncia fue recibida vía mail este jueves al mediodía, por el fiscal de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid quien, en un breve diálogo con este medio, señaló que “son 160 páginas que recién estamos empezando a estudiar”, por lo que expresó que es “muy prematuro” brindar alguna opinión.

De acuerdo con la publicación del Observatorio Petrolero Sur, la denuncia arrastra a las empresas YPF S.A., Pan American Energy, Shell, Chevron, Tecpetrol S.A., Pampa Energía S.A., Vista Oil & Gas Argentina S.A. y Exxon Mobil.

Según OPS, en la denuncia “por primera vez se revelan, de manera muy detallada, las maniobras fraudulentas entre las empresas petroleras, las de residuos y funcionarios provinciales, que han permitido escalar a niveles monumentales el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos, exponiendo así la salud de la población y el ambiente. Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa COMARSA disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en $5.000 millones”.

Uno de los abogados denunciantes es Ricardo Colombo quien expuso en el escrito que “únicamente en la planta de COMARSA del Parque Industrial de Neuquén, ubicado a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad, hay acopiados 300.000 metros cúbicos (300 millones de litros/kilos) de recortes de perforación, lo que equivale a 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura”.

Agrego que “las dos plantas que COMARSA tiene en Neuquén tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud y, entre ambos acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico”.

El abogado destacó que “las plantas no cuentan siquiera con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico, por lo cual no hacen otra cosa que juntarlos, ya sea en piletones improvisados, construidos sin la impermeabilización necesaria, o mezclarlos con suelos no contaminados, generando más residuos peligrosos (una práctica conocida como “pastoneo”). Todo esto es ilegal”.

En la denuncia presentada ante Breide Obeid, la Asociación de Abogados Ambientalistas detalló que:

*Entre mayo de 2016 y julio de 2018, en COMARSA se excavaron nuevas piletas, en vez de cerrar las viejas. Se hizo de manera improvisada, sin ningún estándar técnico, lo que le permitió aumentar el acopio sin realizar tratamiento alguno sobre los residuos.

*En julio de 2018, se autorizó de manera fraudulenta a COMARSA a tratar los residuos petroleros mediante técnicas de biorremediación, que son imposibles de cumplir en un ambiente con las condiciones de humedad y temperatura imperantes en Neuquén.

*COMARSA durante más de dos años acopió en su planta de Añelo recortes de perforación sin tratar absolutamente nada.

*Según las disposiciones de la provincia, las plantas de tratamiento de residuos petroleros tienen que estar ubicadas a un mínimo de 8 kilómetros de los ejidos municipales, algo que no se cumple ni en la ciudad de Neuquén ni en Añelo, que es la cabecera de operaciones de Vaca Muerta.

*En junio de 2019, mediante la Resolución 791/19, se autorizó un plan de COMARSA para enterrar -en un relleno- residuos peligrosos, sin ningún tipo de tratamiento, lo cual es inconstitucional, ilegal y contrario a toda norma ambiental.

“Los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una connivencia entre empresas y autoridades estatales para negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud humana de vecinos, vecinas y comunidades”, afirmó Colombo en declaraciones a OPSur.

Respecto de la responsabilidad de las empresas petroleras incluidas en la denuncia, Colombo señaló que “también son responsables de estos pasivos, porque deberían haberse hecho cargo de toda la vida de los residuos peligrosos que generan, que nadie puede tratar y nadie controla”.