En plena temporada turística, los casos Covid vuelven a dispararse

Con 357 casos positivos reportados en las últimas 24 horas, Neuquén confirmó la tendencia en alza del coronavirus. Poco más del 20 % de esos casos corresponde a Junín de los Andes y San Martín de los Andes, dos localidades de fuerte impronta turística en la provincia, que por ahora, reconocen el “rebrote”, cierto cansancio en la comunidad que relaja sobre las medidas de prevención, pero que no darán marcha atrás con la apertura para esta temporada estival.

"Hay una curva muy ascendente. Hubo un rebrote, la gente arrastra una especie de cansancio y con la llegada de los días lindos se produce el relajo y el relajo trae todo tipo de cuestiones. Muy lamentable porque mucha gente de Junín está haciendo un programa de gimnasio para mantener la salud. Ha sido uno de los rubros más golpeados de la pandemia, lo lamentamos mucho porque es gente que se ha sacrificado mucho, pero lamentablemente han surgido de ahí varios contagios", explicó Silvano Bonacorso, presidente de la Cámara de Comercio de Junín de los Andes, en 24/7 Noticias.

Turismo en Bariloche: “diciembre será un mes muy tibio”

“En lo que es fiestas, estamos al 8%. Se ha visto detrás mucha gente, Junín está muy tranquilo por ahora, parece que es 5 de diciembre. Se nota todo este azote económico en la calle”, recalcó en alusión a la otra crisis que generó esta pandemia: la económica.

La apertura turística en la provincia -a partir del 1° de diciembre- va en aumento según pasan los días y se acercan las fiestas de fin de año, pero también y en forma paralela, el aumento de casos de coronavirus, luego de un breve amesetamiento.

El eclipse como evento nacional y masivo fue la prueba de fuego y algunos sostienen, que la suba de casos tiene relación con ese fenómeno. Desde el área de Salud de la provincia, sostienen que la curva irá en forma ascendente, porque ese es el ciclo de crecimiento del coronavirus, pero que no habrá nuevas restricciones, ni sociales como tampoco económicas, porque no se podría sostener en el tiempo. Y un ejemplo de esta situación es el que dio el dirigente comercial de Junín: “El 25 de diciembre y el 1° de enero, tradicionalmente el comercio local estuvo cerrado, pero no debemos olvidar que este año es atípico. Hay gente con la necesidad de abrir, y nosotros respetamos la decisión de esas personas que están informando que van a abrir”.

