“Habrá que revisar los protocolos” de viajes de egresados

Tras confirmarse que los asesores legales de la municipalidad de Bariloche presentarán una demanda contra seis estudiantes que falsificaron el test de Covid para no perderse el viaje de egresados junto con sus compañeros lo que provocó un brote de contagios, la gobernadora Carreras señaló que habrá que revisar los protocolos.

«Un joven se habría contagiado en su lugar de origen y habría venido sin síntomas aparentemente. Pero de todos modos se produjo el contagio aquí. Por eso hicimos una experiencia piloto. Habrá que revisar los protocolos, pero también la posibilidad de hacer en este contexto este tipo de turismo en grupos», sostuvo Carreras.

“Por el momento no se observa que se hayan modificado los índices que estamos teniendo, incluso hay una cierta tendencia a la baja en este momento. Hay una tendencia a elevar los números de casos en localidades que no son turísticas. Así que el comportamiento que está teniendo el virus no está directamente relacionado a la actividad económica».

Anticipó que se está evaluando para ver si se pueden ampliar las actividades o reducirlas eventualmente según sea el impacto del turismo.