Embajador de Neuquén con solo 17 años

Se llama Lisandro Lorenzen Cosa, y por estos días se prepara para disfrutar de una experiencia única como embajador de la provincia del Neuquén, cuya iniciativa pertenece a la Embajada de Estados Unidos.

Tiene 17 años, es estudiante del quinto año en el colegio Jean Piaget de la ciudad de Neuquén, y participará desde el 13 de marzo hasta el 1º de abril del Programa Jóvenes Embajadores 2020.

El joven, formó parte del Tercer Foro Provincial de Adolescentes 2019, que fue organizado por la subsecretaría de Niñez y Adolescencia y se desarrolló en Villa La Angostura.

Según el mismo cuenta, esa experiencia lo movilizó. “La experiencia en el Foro el año pasado me pareció muy empoderante; quedé en contacto con la ministra (Sofía Sanucci Giménez), quien desde aquel momento se puso a disposición de los jóvenes que participamos. Cuando empecé con esto no dudé en comunicarme y ella me puso en contacto con la subsecretaría de Discapacidad, que fue muy útil para mí. Me sentí acompañado y eso es muy gratificante”.

“Mi participación en el Foro de adolescentes me sirvió para que mis pares puedan enseñarme cosas a mí y también darme cuenta que hay otras realidades, porque a veces uno vive en la capital, cree que la capital es el centro del mundo y se olvida que hay otras localidades. Me llevé muchísimas herramientas y me despertaron el interés en distintos temas. Pero principalmente, saber que hay un ministerio que está ahí para vos, que te va a acompañar en tus proyectos y que va a estimular tu crecimiento como persona”, dijo el joven.

El programa está dirigido a personas de 15 a 17 años que se interesen por el desarrollo comunitario como referentes en sus comunidades y el intercambio multicultural.