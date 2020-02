Los casos de familia: ¿Se convirtieron en un negocio?

Gustavo Nuñez y Doris Gauto, Integrantes de la ONG “Padres y Madres de Río Negro y Neuquén“, denunciaron en “Noticiero central 2da. Edición “que en algunos juzgados de familia se toman denuncias falsas contra uno de los progenitores de niños, que en muchos casos terminan judicializados, desvinculados y pasando por situaciones que los marcan psicológicamente de por vida”.

Pero estos padres fueron más allá: se animaron a asegurar que los litigios parentales se convirtieron en “negocios, donde siempre aparecen seis o siete estudios jurídicos con causas en un solo juzgado, que dan vueltas y vueltas por años sin resolver “.

Indicaron que por las maniobras y denuncias falsas de sus ex parejas, no encuentran el ámbito adecuado para presentar sus pruebas y, según ellos, poder demostrar que son injustamente denunciados.

Hablaron de cinco mil casos en las dos provincias “y otros que se van a seguir sumando” porque estas situaciones ya se convirtieron en negocio para los abogados, con la connivencia de los jueces de familia. Mencionaron en especial un juzgado de Neuquén donde “están el 70 por ciento de las causas”.

Una de las denunciantes, de profesión abogada, señaló que “vivía en Buenos Aires con mis hijos. Vinieron dos semanas de vacaciones con el padre, me hizo una falsa denuncia que me obligó a mudarme a Neuquén. La jueza me citó una sola vez, fue testigo de cómo reaccionó mi hijo más chiquito cuando me vio, y a pesar de eso no resolvió y hace ya un año que no puedo verlos”.

Los representantes de esta ONG se mostraron muy preocupados por la liviandad con que ”se toman denuncias sin investigar”. “No queremos pensar lo que pasarán los padres que son acusados de abuso” dijeron como dando a entender que por cuestiones menos graves soportan situaciones tan complejas y con tanta trascendencia en la vida de los niños, que “crecen con odio hacia uno de los padres, generalmente inculcado por el denunciante, porque el que inicia la falsa denuncia es como que va ganando siempre“.